新华社大马士革2月23日电（记者程帅朋）叙利亚全国对话会议筹备委员会23日宣布，全国对话会议初步定于本月25日开始举行，将讨论叙利亚过渡时期司法、宪法制定和经济改革等重要议题。

叙全国对话会议筹备委员会发言人哈桑·达吉姆23日在新闻发布会上说，筹备委员会当天开始向叙境内外参会人员发放邀请函，境外受邀人员预计24日抵达叙首都大马士革，全国对话会议预计25日开始。目前，会议的后勤和安全安排仍在最后确定中。

筹备委员会成员胡达·阿塔西在发布会上说，筹备委员会近期召开了30多次对话会，来自全国各省份的约4000人参会，记录了2200多条与会者发言并收到700多份书面意见。她说，过渡时期司法、宪法制定、体制和经济改革、叙利亚领土完整等问题是所有人的优先事项。

阿塔西说，全国对话会议是“漫长国家道路的第一步”，需要持续的集体努力，以建立新的叙利亚国家认同，维护国内和平。全国对话会议期间将举办多场研讨会，深入讨论筹备委员会征集到的问题，找到可实施的解决方案。

筹备委员会一名成员21日曾对媒体表示，全国对话会议成果将作为建议提交给叙过渡时期总统艾哈迈德·沙拉，但这些建议“不具备约束力”。

举行叙利亚社会各界广泛参与的全国对话会议是叙过渡进程的重要一步，备受国际社会关注。本月12日，叙利亚总统府宣布成立一个由7人组成的委员会，筹备全国对话会议事宜。

去年12月8日，“叙利亚沙姆解放武装”宣布“解放大马士革并推翻阿萨德政权”。叙利亚过渡政府当月10日正式接管权力，任期至今年3月1日。

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