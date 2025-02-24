新华社耶路撒冷2月23日电（记者王卓伦 冯国芮）据以色列媒体23日报道，以总理内塔尼亚胡当天发出警告说，以色列在加沙地带“随时准备重返激烈战斗，作战计划已准备就绪”。

内塔尼亚胡当天在参加以军方活动时说，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）不会统治加沙地带，加沙地带将实现非军事化，哈马斯的战斗力量将被瓦解，所有被扣押在加沙地带的人员都将返回家园。

内塔尼亚胡表示，以方将取得“全面胜利”，这可以通过谈判实现，也可以通过其他方式实现。他说，对哈马斯施加外交和军事压力是被扣押人员获释的关键因素。以军近期向加沙地带增派了部队，这促使被扣押人员在最近几周获释。

谈及以美关系时，内塔尼亚胡表示，他与美国总统特朗普在加沙问题上“意见一致”，以色列支持特朗普提出的美国接管加沙地带的“开创性计划”，并对特朗普承诺向以色列运送关键武器表示感谢。

内塔尼亚胡还说，以军将“无限期”驻扎在戈兰高地的以叙军事缓冲区，不会允许新的叙利亚军队进入叙首都大马士革以南的地区。以方要求叙利亚新政权对叙南部进行“全面非军事化”。

以色列国防部长卡茨23日说，以军已在叙利亚境内修建至少9个哨所，其中2个修建在戈兰高地的赫尔蒙山，7个修建在以叙军事缓冲区。以军将“无限期”保留这些军事存在，以确保应对任何挑战。

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