打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

以色列总理：以在加沙“随时准备重返激烈战斗”

2025年02月24日08:51 | 来源：新华网
小字号

　　新华社耶路撒冷2月23日电（记者王卓伦 冯国芮）据以色列媒体23日报道，以总理内塔尼亚胡当天发出警告说，以色列在加沙地带“随时准备重返激烈战斗，作战计划已准备就绪”。

　　内塔尼亚胡当天在参加以军方活动时说，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）不会统治加沙地带，加沙地带将实现非军事化，哈马斯的战斗力量将被瓦解，所有被扣押在加沙地带的人员都将返回家园。

　　内塔尼亚胡表示，以方将取得“全面胜利”，这可以通过谈判实现，也可以通过其他方式实现。他说，对哈马斯施加外交和军事压力是被扣押人员获释的关键因素。以军近期向加沙地带增派了部队，这促使被扣押人员在最近几周获释。

　　谈及以美关系时，内塔尼亚胡表示，他与美国总统特朗普在加沙问题上“意见一致”，以色列支持特朗普提出的美国接管加沙地带的“开创性计划”，并对特朗普承诺向以色列运送关键武器表示感谢。

　　内塔尼亚胡还说，以军将“无限期”驻扎在戈兰高地的以叙军事缓冲区，不会允许新的叙利亚军队进入叙首都大马士革以南的地区。以方要求叙利亚新政权对叙南部进行“全面非军事化”。

　　以色列国防部长卡茨23日说，以军已在叙利亚境内修建至少9个哨所，其中2个修建在戈兰高地的赫尔蒙山，7个修建在以叙军事缓冲区。以军将“无限期”保留这些军事存在，以确保应对任何挑战。

(责编：崔译戈、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部