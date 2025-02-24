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泽连斯基：如能换取乌克兰加入北约愿立即辞职

2025年02月24日08:50 | 来源：新华网
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　　新华社基辅2月23日电（记者李东旭）据乌克兰国际文传电讯社报道，乌克兰总统泽连斯基23日表示，如果能换取乌克兰加入北约或实现和平，如果乌民众真的需要他离开，他愿意立即辞职。

　　泽连斯基当天在记者会上说，37国领导人将于24日参加在乌克兰首都基辅举行的“乌克兰-北欧-波罗的海平台”峰会，其中13国领导人到场，24国领导人线上参加。他届时将提议欧洲伙伴尽快就乌克兰安全保障问题召开单独会议。

　　泽连斯基还说，乌方正在与美国总统国家安全事务助理华尔兹领导的团队就签署矿产资源协议备忘录进行谈判，新的协议初稿将“不再价值5000亿美元”，相关内容尚未最终敲定。

　　彭博社22日援引一名熟悉情况的乌克兰官员消息报道，作为美乌矿产资源协议的一部分，美国政府向乌克兰索要约5000亿美元，以补偿美国在俄乌冲突期间向乌克兰提供的援助。这一要求已被乌方拒绝。乌方认为，实际需要补偿的金额远低于美方的要求，仅为约900亿美元。

(责编：崔译戈、张悦)

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