新华社柏林2月23日电（记者邰思聪 李超）德国新一届联邦议院（议会下院）选举投票于当地时间23日18时结束。出口民调显示，基督教民主联盟和基督教社会联盟组成的联盟党得票率领先其他政党。

德国电视一台发布的出口民调结果显示，联盟党得票率为29%，右翼民粹政党德国选择党得票率为19.5%，总理朔尔茨所在的社会民主党（社民党）得票率为16%，德国绿党得票率为13.5%，左翼党得票率为8.5%，自民党得票率为4.9%。此外，此次选举投票率为84%，创上世纪九十年代以来最高纪录。

出口民调数据公布后，联盟党总理候选人默茨表示，联盟党赢得了选举，“将尽快组建政府”。朔尔茨表示，对于社民党而言这是一次失败的选举，他对“这次选举结果负有责任”。社民党秘书长马蒂亚斯·米尔施在接受德国电视二台采访时表示，联盟党掌握了组建政府的主动权，接下来将根据最终选举结果进行谈判。

根据德国《基本法》，选举后30天内必须召开联邦议院首次会议，由议员选出新的联邦总理。一般情况下，获得最多选票的政党总理候选人将被提名为联邦总理。德国媒体认为，选举投票结束后各政党将尽快开展组阁谈判，组建政府任务艰巨。考虑到当前国际局势，许多德国民众希望德国能组建一个稳定的政府。

德国新选举法规定，联邦议院议席为630个，联邦议院拥有立法职权并负责选举联邦总理。本届选举共有29个政党参选，超过5900万人拥有投票资格，共设置了约6.5万个投票站。初步计票结果预计于24日公布。

德国上一次联邦议院选举于2021年9月26日举行。根据每4年进行一次选举的规定，本次选举应该在今年9月举行。但由于朔尔茨领导的社民党与自民党、绿党组成的“交通灯”执政联盟提前瓦解，经信任投票和总统确认，新一届联邦议院选举提前至2月23日进行。

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