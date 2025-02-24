新华社开罗2月23日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹武装部队23日宣布，已解除苏丹快速支援部队对该国西部北科尔多凡州首府欧拜伊德市约22个月的围困，并收复中部白尼罗州北部的吉泰纳市。

苏丹武装部队发言人纳比勒·阿卜杜拉当天发表声明说，苏丹武装部队已成功打通通往欧拜伊德的道路并与驻扎在该市的部队会师。此外，苏丹武装部队消灭了在吉泰纳市的苏丹快速支援部队，重新夺回了该市控制权。

欧拜伊德市位于北科尔多凡州中部，有机场和输油管道，战略地位重要。自2023年4月苏丹武装冲突爆发以来，欧拜伊德一直遭苏丹快速支援部队围困。

吉泰纳市位于首都喀土穆以南，处于连接喀土穆与苏丹南部和西部的交通要道上。该市自2023年底一直处于苏丹快速支援部队控制下，也是其在白尼罗州控制的唯一城市。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续近两年的武装冲突已造成苏丹约2.97万人丧生，超过1242万人流离失所。

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