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约旦和阿盟强调必须努力巩固加沙停火

2025年02月24日08:48 | 来源：新华网
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　　新华社安曼2月23日电（记者何奕萍）约旦副首相兼外交与侨务大臣萨法迪23日在安曼会见到访的阿拉伯国家联盟秘书长盖特，双方强调必须共同努力巩固加沙停火，并向加沙地带提供充足、持久的人道主义援助。

　　约旦外交部当天发表声明说，双方在会见时讨论了将于下月初召开的阿拉伯国家紧急峰会的筹备工作。双方表示将推动阿拉伯国家联合行动，深化合作和协调，应对共同挑战。

　　声明说，双方强调坚决反对将巴勒斯坦人驱离其土地，并表示有能力在不驱赶加沙民众的情况下重建加沙地带，埃及正在阿拉伯国家支持下制定计划以实现这一目标。同时，必须阻止约旦河西岸的局势进一步恶化，必须停止以色列导致局势恶化的非法行动。

　　双方强调“两国方案”是实现地区安全、稳定及全面公正和平的唯一途径，要以此为基础，建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都的独立巴勒斯坦国，与以色列和平共处。

　　埃及外交部18日发表声明说，关于巴勒斯坦问题的阿拉伯国家紧急峰会从原定的2月27日推迟至3月4日举行。

(责编：崔译戈、张悦)

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