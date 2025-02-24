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现场直击｜德国联邦议院选举投票有序进行

2025年02月24日08:48 | 来源：新华网
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　　新华社柏林2月23日电　现场直击｜德国联邦议院选举投票有序进行

　　新华社记者邰思聪　王自强　李超

　　当地时间23日8时，德国新一届联邦议院（议会下院）选举投票正式开始，初步计票结果预计于24日公布。

　　早上8时，记者在德国首都柏林的一个投票站看到，虽然天气寒冷，但德国选民前来投票的热情不减，陆续有附近居民前来投票。身着黄色背心的志愿者已开始在投票站门口维持秩序，并引导前来投票的选民有序进入投票站。

　　虽然街道上张贴着各政党的竞选标语和海报，但投票站附近并未张贴任何与政治相关的内容。志愿者说，要确保每一位选民在投票时不受干扰，投出代表自己想法的一票。

　　本届选举共有29个政党参选，超过5900万人拥有投票资格，共设置了约6.5万个投票站，约有67.5万名志愿者参与维护秩序。

　　德国总统施泰因迈尔23日早上来到柏林市采伦多夫地区的投票站投票。他鼓励选民“行使自己的投票权，决定我们国家的未来”。

　　一对中年夫妇接受记者采访时说，经济问题是他们“最大的忧虑”，希望大选后经济能有所好转。同时他们认为，当前德国民主状况“令人担忧”。

　　一位女性选民告诉记者，移民和经济议题令人头痛，但右翼政党提出的非法移民遣返方案并不是解决办法，不仅会加剧德国劳动力短缺，还可能进一步恶化外国移民对德国的印象。

　　一位中年男子在接受采访时说，德国现在处于“特殊时期”，经济、防务、移民和气候等议题都是关注焦点。如何解决德国当前众多问题，自己的亲戚和朋友们都各有看法，互相不能说服。

　　根据选举前多数民调结果显示，基督教民主联盟和基督教社会联盟组成的联盟党得票领先，右翼民粹政党德国选择党的得票率可能第二，德国总理朔尔茨所在的德国社会民主党（社民党）可能位列第三。

　　在本届联邦议院选举中，有4个政党最受德国民众关注，分别是联盟党、社民党、德国绿党及近年来上升势头最强的民粹政党德国选择党。

(责编：崔译戈、张悦)

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