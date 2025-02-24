新华社伦敦2月23日电（记者章博宁 赵小娜）中国驻英国大使馆22日在伦敦为“里斯本丸”号船幸存者家属举办新春招待会，共同追忆80多年前中国渔民英勇营救英军战俘的感人事迹。

1942年10月，日本军队征用“里斯本丸”号客货船押运上千名英军战俘从香港返回日本，途经舟山附近海域被美国军队发射的鱼雷击沉，三百多名英俘被中国渔民舍命救起，英军官兵和英国政府对此深表感激。

中国驻英国大使郑泽光在致辞中回顾了“里斯本丸”号船营救事件经过，指出80多年前中国浙江舟山渔民英勇营救“里斯本丸”号船英军战俘的感人事迹见证了中英两国人民在第二次世界大战中作为盟友并肩作战、共同抗击法西斯侵略的深厚情谊。80多年后，越来越多的人加入传承这段记忆的行列。

此次招待会共有来自全英各地的英军战俘家属等100多人参加，多名英军战俘家属分享了他们的亲人在“里斯本丸”号船事件中的经历。

“里斯本丸”号船幸存者丹尼斯·莫利之女丹妮丝·维尼回忆了她父亲在“里斯本丸”号船事件中的经历，表示将永远铭记当年舍身营救英军战俘的舟山渔民恩情。

肯尼思·萨蒙的父亲是英国皇家炮兵一名中士，在“里斯本丸”号船沉没时获救。去年6月，萨蒙和10余名英军战俘的后人赴中国缅怀先人。萨蒙对新华社记者说，中国之行最大收获之一是一种“长久的、终身的友谊”。他说，一些“里斯本丸”号船幸存者家属至今仍与舟山救人者的家属们保持着紧密联系。

招待会现场还设置了“里斯本丸”号船事件纪念活动图片展并播放相关视频，展示近年来“里斯本丸”号船幸存者家属相关活动的精彩瞬间。

(责编：崔译戈、张悦)