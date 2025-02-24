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国际观察｜乌克兰危机升级三年　多方博弈仍在激化

2025年02月24日08:47 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科/基辅2月23日电　题：乌克兰危机升级三年　多方博弈仍在激化

　　新华社记者黄河　李东旭

　　乌克兰危机升级已三年。这场冲突剧烈冲击地区安全、经济、社会等诸多领域，同时深刻影响全球，阻碍世界经济复苏。

　　近来，特朗普政府与俄方展开对话，就结束冲突等达成共识。美俄单独互动引发乌克兰与欧洲多国不满。分析人士认为，目前各方利益分歧盘根错节，相互博弈仍在激化。

　　冲突影响深远

　　乌克兰危机升级三年，俄乌两国都付出沉重代价。西方国家对俄罗斯实施前所未有的制裁，导致欧洲能源短缺和多种大宗商品供应链不畅，成为近年来世界多个地区特别是欧洲国家高通胀的一个重要推手，严重影响各国民生。

　　三年来，在冲突延宕的背景下，一些欧洲国家民众失去对传统主流政党的信任，极右翼思潮在欧洲逐渐蔓延。德国《商报》认为，欧洲在这场冲突中遭遇了“战略上的失败”，影响力被削弱。　

　　乌克兰危机的升级还影响全球多国的粮食安全。俄罗斯和乌克兰都是重要粮食出口国，俄罗斯还是重要化肥出口国。危机升级以来，供应链受阻，国际粮价高涨，部分国家粮食危机加剧，非洲、中东、南亚和拉美一些国家进口粮食的负担明显加重，粮食安全进一步受到威胁。

　　中国人民大学全球治理与发展研究院院长周琪说，俄乌冲突不仅威胁到欧洲的稳定，还影响到全球粮食安全和能源安全，并将因此深刻影响未来的国际关系。

　　美国借乱牟利

　　分析人士指出，凭借能源贸易与军火援助，美国实际上成为俄乌冲突的最大受益方。

　　俄乌冲突爆发以来，美欧对俄实施全方位制裁，导致原本依赖俄罗斯油气的欧洲国家能源供应受阻，而美国则利用“北溪”天然气管道爆炸等事件，不断削弱俄欧之间的能源合作，迫使欧洲高价购买美国天然气。美国目前已成为欧盟最大的液化天然气供应国。

　　克罗地亚政治分析家罗伯特·弗兰克指出，“俄乌冲突后，美国成功接管了欧洲天然气供应，并以远高于俄罗斯天然气的价格向欧洲销售，并希望长期控制这一市场。”

　　过去三年，美国向乌克兰提供大量军事援助。美国智库战略与国际问题研究中心去年的一项研究说，美国对乌克兰的巨额军援助力美国国防制造业的振兴。美国《法律事务》网站去年7月发布调查报告称，美国绝大部分对乌军援并未直接流向乌克兰，而是留在美国国内补贴了至少31个州和71个城市的军工企业。乌克兰获得的大部分军援都是美国的老旧装备，美国军工企业将制造的新武器用于补充美军库存，并出售给北约盟国从中获利。

　　俄罗斯国际事务委员会专家安德烈·科尔图诺夫表示，俄乌冲突使美国国防工业顺势扩大了在欧洲军工市场的份额。俄罗斯常驻联合国代表涅边贾去年12月在联合国安理会会议上指出，乌克兰如今已成为美西方军工复合体的“金矿”，他们持续向乌克兰提供武器，从中大赚特赚。

　　多方博弈持续

　　近来，美俄高层展开对话会晤，双方就结束冲突等达成共识，但与此同时，特朗普政府与乌方和欧洲盟友在乌克兰问题上矛盾加深。分析人士认为，鉴于美、俄、欧、乌利益诉求分歧明显，各方博弈仍将持续。

　　俄智库外交和国防政策委员会主席费奥多尔·卢基扬诺夫认为，俄美两国在后续谈判中一定会坚持自身利益，未必能迅速达成共识。俄高等经济大学欧洲和国际综合研究中心副主任德米特里·苏斯洛夫表示，美国政府近来希望迅速推动对俄关系正常化，一定程度上说明美方只寻求实现冲突短期停火，而非如俄罗斯所愿彻底解决冲突的根源性问题。

　　乌克兰政策分析专家弗拉基米尔·沃利亚认为，实现停火与和平的前提是乌克兰获得可靠的安全保障，但目前美国提出的计划中并没有包含安全保障条款。此外，俄军目前占据战场优势，现在讨论停火为时尚早，俄方也不太可能立即就停火协议和安全保障问题与美西方达成一致。

　　爱沙尼亚安全问题专家赖讷·萨克斯同样对和平前景持谨慎态度。在他看来，单凭美俄之间的协议并不能完全决定乌克兰问题的走向。美方策略缺乏清晰规划，特朗普政府在处理相关问题时非常注重维护自身利益，这将使未来局势充满不确定性。“目前还没有真正的和平进程或明确的计划，这一切才刚刚开始。”

(责编：崔译戈、张悦)

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