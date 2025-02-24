新华社巴黎2月23日电 通讯｜中国馆在法国农博会焕新登场

新华社记者李文昕 罗毓

第61届法国国际农业博览会22日在法国巴黎凡尔赛门展览中心拉开帷幕。继去年中法建交60周年之际首次亮相后，中国馆再次焕新登场，向法国及世界递上一张以创新、天然为底的“中国农业名片”。

玫瑰纤维技术是本次中国馆重点推介的农业科技之一。现场展示了运用该技术制成的玫瑰纤维丝巾、香包等各色织物，不仅色泽鲜亮、设计美观，还有玫瑰悠香沁人心脾。

据中国商业经济学会主任研究员陆德瑞介绍，玫瑰纤维技术将玫瑰花瓣中的天然纤维转化为细腻的丝线，再编织成织物。这一过程不仅保留了玫瑰的自然香气，还赋予产品独特的质感和光泽，成分接近天然。“目前，该项技术在世界市场上保持领先地位。”他说。

联合国世界旅游组织特别顾问玛丽-皮埃尔·布歇·奥利耶表示, 玫瑰纤维制品有望受到法国人欢迎。“在法国人人都喜欢玫瑰香味，甚至连孩子们也喜欢，”她指着手里的玫瑰纤维香包说，“它非常可爱，里面还有一只小兔子，送给小孩也可以，他们会很乐意把香包带在身边。”

前来观展的医疗顾问达尼埃尔·维亚尔认为，这是中国纺织技术的重要创新，甚至可能改变时尚的方向。“我第一次看到有气味的布料，而且还能保持气味。”他说。

除了现代农业科技，地方特色农产品独具的“中国味道”也吸引着欧洲观众。来自呼伦贝尔农垦集团的冷地蓝莓原浆、沙果干等以其特殊风味广受好评。品尝过产自大兴安岭的冷地蓝莓原浆后，法国人夏尔评价“非常好”。“这款中国蓝莓汁和法国的相比有点酸，但味道很好，对欧洲人来说这种口感比较新颖。”他说。

中国展商展出的肉苁蓉、百合、枸杞等具有药用价值的中国农食前也集聚了一群外国“粉丝”。参展间隙逛展的塞内加尔展商易卜拉希马·托卜对记者说，他对枸杞很熟悉，常用它来保健，“我很希望（法国）家乐福、欧尚等商店能售卖这种产品”。他还表示想要跟中国商家合作，在塞内加尔售卖枸杞。

前来参展的中国展商除了希望促成商务合作外，还有一个“更大的心愿”——共同推进中法农产品高标准认证体系建设合作。

牵头承办本届农博会中国馆的蓝天视野（北京）农业技术有限公司董事长刘晓琴表示，正在与监管部门、科研院所、行业协会等合作，推动打造中国农产品高标准认证标志体系，为中国农业企业，特别是民营、小微企业“走出去”破除壁垒，建立“绿色通道”，实现抱团出海。

刘晓琴认为，相关体系建设一方面将推动国内企业对标国际市场，另一方面将帮助更多拥有优秀技术和产品的企业获得法国乃至欧盟市场了解和认可。“目前已有法国行业协会表示积极加入我们的认证体系建设，显示法国农业领域对推动合作的支持与认可。”她说。

法国国际农业博览会始于1964年，是世界著名的大型农业展览会之一。本届农博会将持续至3月2日，共有来自世界各国的1100多个展商参展。

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