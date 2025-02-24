2月21日，部分跨国企业代表在成都新川创新科技园参加座谈交流。新华社发

新华社成都2月23日电（记者董小红）“这是我第一次来到成都，仅一天时间，我就被这座城市深深吸引。”德国伍尔特集团董事、德国巴登符腾堡州工商会前常务主席哈尔德·昂科巴赫说。

前一天晚上才从德国抵达成都，2月21日，哈尔德·昂科巴赫一天的行程就已经排得满满当当：上午参加成都国别园区的投资推介会和政企交流会，下午考察成都的产业园区投资项目，晚上体验烟火蓉城的万千气象……

2月20日至22日，成都市政府主办跨国企业“成都园区行”考察活动，100多名跨国企业的企业家代表在成都开展了一场投资考察、产业合作之旅，沉浸式了解成都的产业发展和投资环境，寻找合作新机遇。

谈及对成都的“初印象”，昂科巴赫表示，这是一座充满机遇与活力的城市。“成都辐射中国西部，我们看好中国西部的市场潜力。”昂科巴赫说。

当前，成都的国际“朋友圈”正在不断扩大。如今，在蓉外资企业的外商投资总额累计超过460亿美元，有约5000家外资企业在蓉经营发展，其中，世界500强企业有315家，外资企业家数量和投资规模处于中国中西部城市前列。数据显示，2024年，成都实际使用外资16.71亿美元，全市新设外资企业超700家。

在此次活动中，多场跨国企业路演、外资企业座谈会、开放平台精准对接、个性化考察等投资洽谈活动也同期举行。

2月21日，部分跨国企业代表在成都中韩创新创业园参观。新华社发

2月21日，意大利阿斯蒂市与四川天府新区友好合作关系备忘录签约仪式在成都举行。意大利阿斯蒂省省长兼阿斯蒂市市长毛里齐奥·拉赛罗说，阿斯蒂市作为意大利重要的历史文化名城、葡萄酒产业和机械制造业经济中心，与成都在产业发展、科技创新等方面有着广阔的合作空间。此次备忘录的签署，将为两地搭建更加紧密的合作桥梁，推动双方在更多领域实现互利共赢。

跨国企业代表们还参观了位于成都龙泉驿区的中法成都生态园、中法合资的神龙汽车有限公司成都工厂和中德智能网联汽车四川试验基地。

“在中法成都生态园，我们和成都的园区企业进行了面对面交流，成都的发展很有前景。”瑞士空气净化器有限公司总经理托马斯·尊德尔说，希望在成都投资落地设立空气净化器生产基地。

“通过此次交流活动，我们希望能够增强中国和欧洲，特别是中德之间的经贸合作。”欧洲经济参议院副主席、德国世界隐形冠军学会中国首席代表杨明说，他此次带领40余名欧洲全球隐形冠军企业的代表来到成都考察，行程很充实，收获颇丰。

“我们非常看重欧洲企业在成都的发展。当前，双方正在合力推进中欧数字贸易集采物流中心、瑞士空气净化器制造工厂、中德隐形冠军职业技术培训学院等第一批次的合作项目。”杨明说，希望以此次来蓉交流为契机，寻找更多合作机遇。

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