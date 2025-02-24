新华社华盛顿2月22日电（记者熊茂伶）美国总统特朗普22日要求政府效率部负责人埃隆·马斯克“更强势”。随后，马斯克要求所有联邦雇员回复电子邮件汇报上周的工作进展，并表示不回复邮件的人将被视为辞职。

特朗普当天在社交媒体上发文说：“埃隆做得很好，但我希望看到他变得更加强势。”数小时后，马斯克在社交媒体上发文表示，按照总统特朗普的指示，所有联邦雇员很快将收到一封要求他们各自汇报其上周工作进展的电子邮件，不回复将被视为辞职。

据美国媒体报道，马斯克发文后几小时，联邦雇员们就收到了美国人事管理局发出的电子邮件。邮件要求收信人进行回复并提供“上周完成工作的五个要点，并抄送你的主管”，截止时间是美国东部时间24日（周一）23时59分。

美国约有230万联邦雇员。美国政府雇员联合会全国主席埃弗里特·凯利表示，该工会计划采取法律行动，挑战任何针对工会成员和联邦雇员的“非法解雇”。美国有线电视新闻网报道说，一些涉密联邦机构建议雇员暂时不要回复邮件。

特朗普政府正在推进联邦政府大规模减员。美国人事管理局此前通过电子邮件向联邦雇员提供“买断”计划，提出用8个月的薪水作为离职补偿，以推动他们主动辞职。白宫近期透露，已有超过7.5万名联邦雇员同意接受“买断”计划并辞职。另外，联邦机构正推进试用期员工的裁员。

特朗普今年1月20日在宣誓就职当天签署行政令，组建由马斯克牵头的名为政府效率部的顾问委员会，并声称这将大幅削减联邦开支，以恢复联邦政府的能力和效率。近期，政府效率部因获取多个联邦政府部门信息，遭多方批评，并在多地引发抗议。本月13日，美国14个州的总检察长宣布，对特朗普政府“非法授予”马斯克行政权提起诉讼。

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