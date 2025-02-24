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德国联邦议院选举投票开始

2025年02月24日08:41 | 来源：新华网
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2月23日，在德国北莱茵－威斯特法伦州阿恩斯贝格，选民在一处投票站投票。新华社记者 张帆 摄

2月23日，在德国北莱茵－威斯特法伦州阿恩斯贝格，选民在一处投票站投票。新华社记者 张帆 摄

　　新华社柏林2月23日电（记者邰思聪 李超）德国新一届联邦议院（议会下院）选举投票于当地时间23日8时正式开始。

　　德国新选举法规定，联邦议院议席为630个，联邦议院拥有立法职权并负责选举联邦总理。所有在选举日年满18周岁的德国公民均拥有投票权，选民可通过现场投票或邮寄选票方式参与选举投票。今年，约5900万名选民有资格投票，其中约有230万人是首次参与投票的年轻人。投票将于当地时间23日18时结束，初步计票结果预计于24日公布。

2月23日，在德国北莱茵－威斯特法伦州阿恩斯贝格，德国联盟党总理候选人默茨在一处投票站领取选票。新华社记者 张帆 摄

2月23日，在德国北莱茵－威斯特法伦州阿恩斯贝格，德国联盟党总理候选人默茨在一处投票站领取选票。新华社记者 张帆 摄

　　在本届联邦议院选举中，有4个政党最受德国民众关注，分别是由基督教民主联盟和基督教社会联盟组成的联盟党、总理朔尔茨所在的社会民主党（社民党）、德国绿党及近年来上升势头最强的民粹政党德国选择党。

　　德国上一次联邦议院选举于2021年9月26日举行。根据每4年进行一次选举的规定，本次选举应该在今年9月举行。但由于朔尔茨领导的社民党与自民党、绿党组成的“交通灯”执政联盟提前瓦解，经信任投票和总统确认，新一届联邦议院选举提前至2月23日进行。

(责编：崔译戈、张悦)

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