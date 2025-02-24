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加共体政府首脑会议呼吁团结应对全球性挑战

2025年02月24日05:51 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社布里奇敦电  （记者宣力祺、蒋彪）加勒比共同体（加共体）第四十八届政府首脑会议开幕式日前在巴巴多斯首都布里奇敦举行。会议聚焦气候变化及气候融资、粮食安全、海地局势、对外关系等议题，呼吁各国团结应对全球性挑战。本届会议为期三天，主题为“团结中的力量：打造加勒比地区的韧性、包容性增长和可持续发展”。

　　加共体轮值主席、东道国巴巴多斯总理莫特利在开幕致辞中说，气候危机使全人类面临粮食安全等一系列风险和挑战，这些挑战并非加勒比或其他任何一个地区独有。莫特利呼吁各国团结一致应对挑战。

　　联合国秘书长古特雷斯在致辞中说，殖民主义遗留的众多问题依然困扰着当今社会，探索国际解决方案对创造更美好的今天和更光明的未来至关重要。

　　格林纳达总理米切尔在发言中称赞加共体和其他国际组织在应对气候变化等挑战中付出的努力。他说，本届会议主题为“团结中的力量”，各国无论大小，都应捍卫和支持国际秩序。

　　加共体秘书长巴尼特说，气候变化、生物多样性、环境污染、暴力与犯罪、持续的军事冲突、贸易战以及其他全球性危机正在同时发生，凸显了加强国际合作、多边主义和尊重国际法的重要意义。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月24日 14 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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