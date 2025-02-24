本报记者 张志文

图为海湾食品展中国馆展区人头攒动。

图为荷兰厨师展示其烹饪的特色食品。

图片均为本报记者张志文摄

为期5天的第三十届海湾食品展日前在阿联酋迪拜落幕。作为全球食品行业重要展会之一，本届海湾食品展以“食品行业的下一个前沿”为主题，吸引了129个国家和地区的5500余家企业参展，合作意向规模有望达200亿美元。众多中东国家食品企业集中参展，推出大批口味新颖、营养健康的新产品，希望不断开拓中国等海外市场。

从西瓜、芒果、葡萄，到西蓝花、西红柿、胡萝卜……琳琅满目的沙漠农场作物吸引众多参观者拍照打卡。作为全球最大的椰枣制品生产企业之一和阿曼规模最大的食品工业企业，阿曼纳赫尔发展公司展出了多种有机农产品，还带来了零食棒、椰枣糖等多款创新椰枣制品，并特意改良工艺，使椰枣产品口味更加适应中东地区以外的国际市场。“我们生产的有机椰枣糖浆等糖替代品在食品工业领域应用范围广，零食棒等产品也符合中国消费者对饮食健康的需求，希望早日通过跨境电商等渠道让更多中国消费者尝到阿曼椰枣的味道。”公司销售经理哈米德对记者表示，“中东食品企业十分看好中国市场，希望通过展会结识更多中国食品企业，进一步开拓中国市场。”

初榨、环保、可追溯……在突尼斯油料企业CHO集团的展台上摆满了各种品类的橄榄油。“我们采用了区块链技术，消费者只需扫描二维码便能清楚了解每瓶橄榄油的旅程。”企业销售总监乌塞马·加尔古里向记者介绍。突尼斯是全球主要的橄榄油生产国和出口国之一，该公司去年与中国经销商开展合作，目前在中国市场年增长率已达到两位数。“随着生活水平的提升，中国消费者对橄榄油产品的认识不断加深，我们希望提供更健康更放心的产品，相信我们在中国市场的表现会越来越好。”加尔古里说。

近年来，中国与中东国家经贸和人文交流不断热络，中国食品饮料也成为中东消费者的新选择。本届海湾食品展上，100多家中国大陆企业带来了饮料、谷物、肉类、农副产品等品类展品，吸引众多中东地区专业买家洽谈合作。首次参展的江西德都食品科技有限公司带来了赣南脐橙果粒、石城白莲、爆珠马蹄、固体饮料等特色茶饮产品，公司副总经理吴美清告诉记者，中式茶饮逐渐风靡多国，中国茶文化不断走向全球。作为一家食品供应链企业，该公司希望大力开拓中东食品市场，为当地消费者提供更多健康、美味、时尚的中式茶饮新选择。

食品行业是中东国家促进经济多元化发展的重要方向。阿联酋经济部部长玛里在展会期间表示，30年来，海湾食品展一直处于引领食品行业发展趋势、拉近合作伙伴关系和推动行业创新的前沿，不仅加强了阿联酋作为全球重要食品中心的地位，也为行业领导者、政策制定者和技术创新者解决行业问题提供了重要平台。

（本报迪拜2月23日电）

《 人民日报 》（ 2025年02月24日 14 版）

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