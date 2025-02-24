本报南宁2月23日电 （记者庞革平）记者从中国广西北部湾国际港务集团有限公司获悉：该公司与越南航海总公司联合运营的“北部湾港—海防港—加尔各答港”航线近日正式开通。该航线连接中国北部湾港、越南海防港和印度加尔各答港，是一条全新的集装箱航线，将促进中国广西和越南北部与印度东部及孟加拉国之间的货物贸易。

据了解，“北部湾港—海防港—加尔各答港”航线是北部湾港与海防港之间首条稳定运行的公共班轮航线，也填补了北部湾港至印度东海岸的航线空白。该航线主要出口货物有玻璃、纸制品、储能电池等，进口货物为淀粉、香料、砂岩、食品等。该航线开通后，广西北部湾国际港务集团国际航线扩展至50条，集装箱航线总数达81条。

越南航海总公司相关负责人表示，“北部湾港—海防港—加尔各答港”航线首航，开启了越南、中国和印度之间贸易发展的巨大机遇。该航线的开通不仅有助于优化物流成本、缩短运输时间，还将提升企业的竞争力，促进潜力市场之间的进出口贸易。

《 人民日报 》（ 2025年02月24日 14 版）

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