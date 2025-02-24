去年吸引外国投资额同比增长百分之四十

中国继续稳居柬最大外资来源国

刘 慧 姚欣可

根据柬埔寨发展理事会不久前公布的数据，2024年柬埔寨共吸引外国投资额约69亿美元，比2023年增长40%，共批准414个投资项目，预计创造32万个就业岗位。2024年新的投资项目主要集中在工业领域，包括轮胎制造、铝加工、机械装配等394个项目，占总投资项目的95%，投资额较2023年增长110%。柬埔寨投资委员会秘书长谢无敌表示，政府在优化投资环境、改善基础设施、出台投资激励措施等方面积极作为并取得成效，2024年柬埔寨外国直接投资出现大幅增长，“我们乐观地预计未来流入柬埔寨的投资将持续增加”。

国际货币基金组织最新预测，柬埔寨2025年国内生产总值增速有望从2024年的5.5%升至5.8%，将是东南亚增长最快的经济体之一。渣打银行日前公布的一项调查结果显示，基于其强劲的经济增长预期和商贸发展潜力，柬埔寨被美国和欧洲金融机构列为投资和发展业务的前20个重点目的地之一。

近年来，为了吸引更多外资，柬埔寨政府持续努力改善营商环境，健全相关法律法规，包括允许外国投资者100%持股、对关键行业投资给予税收优惠等。2021年10月通过的《新投资法》进一步保障柬埔寨国内外投资，并通过简化投资程序，提供更多投资优惠，为创建更具包容性的投资环境奠定基础。柬埔寨政府2024年开始实施“五角战略”，重点关注数字基建和技术产业发展等，旨在弥补经济社会发展短板，增强投资吸引力。柬埔寨政府认为，《新投资法》、熟练的劳动力、贸易优惠政策以及便捷的投资项目管理系统，都是吸引新投资的重要因素。

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）以及柬埔寨与中国、韩国、阿联酋等国的双边自由贸易协定同样鼓励了外国对柬埔寨的直接投资。2024年，柬埔寨与RCEP成员国贸易总额达345.2亿美元，同比增长17.7%。柬埔寨还大力发展经济特区，为投资者提供进出口“一站式”服务以吸引更多外国资本。目前，柬埔寨共有52个经济特区，其中28个已投入运营，为吸引外国投资发挥关键作用。2024年，柬埔寨的新投资项目中有10个位于经济特区，总投资额达8.5亿美元，创造约4000个就业岗位。

中国继续稳居柬埔寨最大外资来源国，投资额超过34亿美元，约占总投资额的49.8%。柬埔寨商业部的报告显示，2024年在柬埔寨注册的中国企业数量为2921家，同比增长20.65%。今年1月，万力轮胎柬埔寨生产基地举行奠基仪式，该基地建成后预计可年产1000万条半钢子午线胎和120万条全钢子午线胎。2024年3月，居然之家金边店举行开业仪式，将更多中国优质家具产品带入柬埔寨。谢无敌表示，中企在柬埔寨加大对新领域的投资，包括轮胎制造、电子设备组装和家具制造等。这些投资通过采用现代技术创造更高的附加值，助力柬埔寨经济加快发展。

《 人民日报 》（ 2025年02月24日 14 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)