中方通过技术转让、项目合作和金融支持深化中非绿色能源合作

本报记者 黄培昭

中企承建的南非红石光热电站项目于去年9月并网发电。

中国电建集团供图

“以前，我们这里一到晚上就一团漆黑。如今，频频停电的日子终于结束了。这要归功于加里萨光伏电站提供的清洁电力。”肯尼亚东北部加里萨郡的老人姆瓦拉指着远处草原上整齐排列的光伏板对记者说，“是中国企业和中国朋友将光明与希望带到了我们这片土地。”

近年来，越来越多非洲国家不断完善产业扶持政策，加快投资建设新能源项目的步伐。一座座风电站、水电站、光伏电站相继建起，将非洲丰富的自然资源转化为推动社会经济发展的“绿色动力”。埃塞俄比亚政策研究所研究员、亚的斯亚贝巴大学教授德米西对记者表示，非洲大陆仍有70%以上人口缺乏可靠电力供应，这严重制约了工业化进程和民生改善。加快发展新能源既是解决非洲地区能源短缺问题的关键，也是非洲实现绿色转型的必由之路，这已成为整个非洲的共识。

绿色融资支持加速扩大

非洲拥有丰富的太阳能、风能等可再生能源资源。近年来，非盟先后出台了“非洲绿色能源倡议”“非洲能源合伙计划”“非洲能源协议”“2030年非洲能源战略”等规划文件，并成立了非洲可再生能源与能源效率基金，鼓励地区各国利用太阳能、风能和水能等可再生资源发电，以满足非洲日益增长的能源和发展需求。

非洲开发银行近期批准了两项贷款，将用于在赞比亚兴建一座25兆瓦的光伏电站、在莫桑比克建设一座120兆瓦的陆上风电场。非洲开发银行还于2024年10月批准向塞舌尔提供2500万美元贷款，用于实施该国经济复苏与绿色转型支持计划，帮助当地加快绿色能源项目建设、促进节能减排。2024年8月初，非洲开发银行决定向科摩罗提供约600万美元的资金支持，助力该国绿色能源发展。

不久前，非洲可持续能源基金决定为布基纳法索德杜古太阳能发电项目提供600万欧元的优惠贷款。该项目位于布基纳法索首都瓦加杜古以西约250公里处，拟建设一座18兆瓦的太阳能发电站。布基纳法索是“沙漠发电”倡议的优先国家之一。该倡议的目标是2030年前在布基纳法索、吉布提、乍得、厄立特里亚、埃塞俄比亚、马里、毛里塔尼亚、尼日尔、尼日利亚、塞内加尔和苏丹11个非洲国家开发10吉瓦的太阳能项目。国际能源署此前发布的能源展望报告认为，随着大批太阳能项目获得融资支持，非洲的太阳能装机容量有望在2030年前实现显著增长。

非洲也是水能资源非常丰富的地区，国际能源署评估认为，非洲水力发电的技术可开发潜能是283吉瓦，但目前对水能的实际开发率只有9%。今年1月初，刚果（布）桑达水电站正式启动建设。桑达水电站计划装机容量在600至800兆瓦之间，是刚果（布）历史上最大规模的可再生能源项目，由中国海外投资公司提供融资并主导实施。

产业扶持政策持续出台

非盟和超过40个非洲国家已制定能源转型目标。根据坦桑尼亚“2025年远景规划”，坦桑尼亚政府降低了所有太阳能产品的增值税和关税，鼓励发展太阳能项目。坦桑尼亚还加大开发为家庭和企业供电的绿色能源解决方案，如社区微型电网、太阳能照明和储能系统等。

埃塞俄比亚在建设水电站、风电站的同时，积极探索生物质能发电和供热，并计划利用丰富的地热资源发电。乌干达在其国家发展规划中提出了具体的绿色能源发展目标，即到2030年将可持续绿色能源电网接入率提高至80%，将可再生能源在总体能源结构中占比提升至90%。多哥布利塔光伏电站已成为西非地区规模最大的光伏电站，其扩容后装机容量将达到70兆瓦。多哥总理多贝日前表示，多哥计划新增137兆瓦的清洁能源装机容量，力争到2030年实现全国电网覆盖。

纳米比亚政府正大力推进一个投资额约2.3亿欧元的绿氢和绿氨加气站项目，计划于2028年完工。佛得角福戈岛圣卡塔琳娜市加尔迪拉区光伏发电站已经于2024年7月投产运营，该项目总投资额达7000万埃斯库多（1美元约合105埃斯库多）。卢旺达是非洲能源博览会的举办地之一，该国通过这一平台积极寻求国际合作，共同推动绿色能源领域的技术创新和发展。

中非绿色合作稳步推进

从肯尼亚的加里萨光伏电站到南非的德阿风电项目，中国近年来在非洲实施的清洁能源和绿色发展项目已达数百个，中方通过技术转让、项目合作和金融支持，推动中非绿色能源合作不断深入。

2024年8月，博茨瓦纳电力公司与中博绿能有限公司正式启动博茨瓦纳朱瓦能百兆瓦级光伏电站项目建设。这是博茨瓦纳迄今规模最大的光伏电站项目。时任博茨瓦纳总统马西西表示：“该项目是博茨瓦纳推动能源转型的核心工程，完全契合我们的能源政策目标，即为可持续发展提供经济实惠、可靠且充足的能源供应。”

2024年9月，由中国水利水电建设集团公司承建的乌干达卡鲁玛水电站项目竣工移交，乌干达总统穆塞韦尼出席仪式并为水电站揭幕。卡鲁玛水电站位于乌干达首都坎帕拉以北约270公里处的白尼罗河上，总装机容量600兆瓦，是乌干达最大的水电站，年平均发电量约40亿千瓦时，每年将为乌干达节约原煤约131万吨、减少二氧化碳排放348万吨，同时将使乌干达的电价降低17.5％。

2024年11月，中国广核集团有限公司（以下简称“中广核”）在南非合作投资开发的首个光伏项目正式开工。这一光伏项目位于南非林波波省，由中广核、中非发展基金和当地投资商科纳控股有限公司共同投资，总装机容量为100兆瓦。项目建成后，预计每年将提供1.47亿千瓦时的清洁电力，等效减少二氧化碳排放20万吨。

津巴布韦经济学家穆切瓦表示，非洲各国从中国快速发展的绿色能源产业中获益良多。中国向非洲提供了大量经济实惠的太阳能电池板等绿色能源产品，显著提升了非洲民众的生活水平。肯尼亚国际关系问题专家卡文斯·阿德希尔认为，中国是非洲开发太阳能、风能等清洁能源最重要的合作伙伴之一。中国通过技术、资金、项目支持等为非洲国家加快能源绿色转型注入动力。

《 人民日报 》（ 2025年02月24日 14 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)