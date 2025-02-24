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中国贸促会将率团赴德 拉紧经贸合作纽带

2025年02月24日05:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社北京2月23日电  （记者潘洁）中国贸促会将组织中国企业家代表团于24日赴德国巴登—符滕堡州、巴伐利亚州等地，开展为期3天的经贸交流活动，推动两国工商界加强沟通交往，深化务实合作。

　　据了解，本次代表团由中国中车、中信集团、通用技术集团等近30家企业和行业协会组成，涉及金融、交通运输、汽车制造、农业、机械制造、物流智能装备、能源矿产、信息通信、新能源、医药健康等行业。中国贸促会会长任鸿斌将率中方企业家与巴登—符滕堡州政府、巴伐利亚州政府负责人，以及博世、戴姆勒、梅赛德斯—奔驰、宝马、瓦克化学等德国企业负责人开展广泛深入交流，出席中德经贸合作论坛暨第三届中国国际供应链促进博览会推介会等活动。

　　近年来，中德关系保持良好发展势头，各领域合作不断深化。此次代表团访德，双方将深入挖掘贸易、汽车制造、机械制造、新能源、数字技术等领域的发展潜力，组织双方企业洽谈交流，做大互利共赢蛋糕，推动中德产业链供应链深度互嵌，更好造福两国人民。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月24日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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