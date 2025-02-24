——访智利合作社电台“中国现象”栏目负责人皮萨罗

本报记者 宋亦然

“媒体合作在推动国家关系发展方面扮演着重要角色。‘中国现象’栏目可以发挥桥梁作用，帮助智利等拉美国家人民更好了解中国，推动拉中合作进一步深化。”智利合作社电台“中国现象”栏目负责人法比安·皮萨罗日前在接受本报记者采访时表示。

智利合作社电台“中国现象”栏目是拉美首个专门报道中国的主流媒体栏目，自2019年设立以来，积极同中国媒体和在智中国机构合作，全方位报道中国和中智关系，日益成为智利和拉美民众了解中国的重要窗口。

皮萨罗告诉记者：“2019年，我第一次踏上中国的土地，那次旅行彻底改变了我对中国的看法。中国广袤的土地、中国式现代化取得的成就、热情好客的人民让我惊叹不已。”访问期间，身为记者的皮萨罗与一名中国同行建立了友谊，双方不谋而合地产生了共同制作关于中智关系广播节目的想法。这一想法很快得到了落实，智利合作社电台“中国现象”栏目应运而生。“当年，我们推出了5期节目，内容不限于政治和经济话题，还涵盖了语言、文化、历史等多个领域。节目一经推出就广受欢迎。”皮萨罗说。

自设立以来，“中国现象”栏目在智利乃至拉美地区产生广泛影响，从最初的每年5期节目，发展到如今的每年超过200期，每期时长从30分钟增加到60分钟。皮萨罗说：“今年上半年，我们将推出全新的‘中国现象’栏目网站，打造智利乃至拉美地区完全专注于报道中国的多媒体新闻平台。这是一件令人兴奋的事情！”

“拉中贸易的重要性”“汉服和中国青年的时尚”“中国的春节”……这是“中国现象”栏目近期推出的一系列节目。皮萨罗对栏目定位有着清晰的想法：“了解中国至关重要，因为无知会导致偏见。我们希望该栏目能够成为‘汉学家媒体’，为拉美地区民众提供认识中国、了解中国的全方位视角。”

自2019年以来，皮萨罗多次到访中国，走访过北京、安徽等地。谈起几次中国之旅见证的中国变化，皮萨罗难掩钦佩之情。“我亲眼见证了中国在基础设施建设和数字技术等方面的飞速发展，感受到这个国家发展的脉动以及中国人民不懈奋斗的努力。”他希望智利在科技领域加强与中国的合作，利用中国的经验和资源，为智利的创新发展注入新的动力。

“智中两国务实合作不断深入。无论是中国消费者餐桌上的智利车厘子，还是智利街头行驶的中国电动巴士，都反映出智中务实合作的喜人成果，这些成果正在改变着我们的生活。”皮萨罗说，“我对智中合作充满期待，两国关系未来前景令人振奋。”

（本报圣地亚哥电）

《 人民日报 》（ 2025年02月24日 03 版）

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