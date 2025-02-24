唐磊和小梅游览北京前门大街。

李红星摄

小梅与青年游客在北京景山公园合影。

本报记者 孟祥麟摄

唐磊和小梅在前门大街附近一家艺术馆体验铜版画制作。

蔡成干摄

唐磊和小梅在故宫角楼外拍摄。

本报记者 孟祥麟摄

“北京中轴线”申遗成功以来，吸引大量中外游客沉浸式探寻中轴线之美，感受其独特的文化魅力。日前，本报记者同北京外国语大学马达加斯加籍教师唐磊、北京大学意大利籍留学生小梅一起，来到北京中轴线上的景山公园、钟鼓楼、正阳门箭楼和前门大街等地参观游览，感受中轴线深厚的历史积淀和文化传承。

2024年，“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”被列入《世界遗产名录》，“打卡”北京中轴线成为众多外国游客来北京旅游的热门选项之一。在中国生活了9年的唐磊认为，北京中轴线不仅有着令人惊叹的建筑和景观，更是中国传统文化的重要载体，启示人们汲取古人智慧，加强文化传承与保护。来中国不久的小梅对一切充满好奇，参观途中形式多样的非遗艺术作品、充满历史厚重感的古建筑令她流连忘返，“我要介绍更多外国朋友来体验中国的传统文化”。

（本报记者孟祥麟、刘阳采访整理）





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《 人民日报 》（ 2025年02月24日 03 版）

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