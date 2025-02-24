——坚定做“赋能型大国”①

一个坚持开放、崇尚共享、与各国同行的中国，给世界带来的是共赢发展，传递的是希望信心

截至今年1月底，秘鲁钱凯港已运输超过1.5万个集装箱、11.2万吨散货。蓝莓、棕榈油、玉米等当地产品脱颖而出，成为外贸亮点。钱凯港重塑“秘鲁在全球化版图中的坐标”，是中国通过高质量共建“一带一路”赋能共建国家发展的缩影。

历史上，一些大国实现现代化，走的是“收割型”扩张的道路。这些国家的发展以牺牲其他国家发展为代价，给广大发展中国家人民带来深重苦难。中国坚持以共生消解零和，以共享替代支配，以自身发展助力其他国家发展，以中国式现代化促进世界现代化，被誉为“赋能型大国”。澳大利亚学者鲍韶山指出，中国是一个“赋能者”，在寻求国内更均衡发展的同时，也在通过贸易、资本输出和技术转让，促进全球一体化，解决数十年来全球发展不均衡的问题。

赋能之道，在于持续贡献增量与活力，筑牢世界经济发展之基。2024年，中国国内生产总值增长5%，经济总量突破130万亿元人民币。中国对世界经济增长的贡献率约为30%，是世界经济增长的主要引擎。

进一步看“30%贡献率”，有建设开放型世界经济的源头活水，有以共赢合作促进创新发展的积极实践，也有推动绿色低碳转型的关键动力。2024年，中国货物贸易进出口总值达43.85万亿元人民币，成为150多个国家和地区的主要贸易伙伴；中国研发投入总量稳居世界第二位，中国科技创新成果不仅惠及本国，也惠及世界；绿色贸易成为中国外贸一大亮点，风力发电机组出口增长超七成，光伏产品连续4年出口超2000亿元人民币，锂电池出口创历史新高。

赋能之道，在于不断增强发展的内外联动性，以共享机遇激活共同繁荣。中国日益成为各国企业的增长发力点、创新实验室。特斯拉上海储能超级工厂正式投产，宝马集团沈阳里达工厂全新车型量产下线，西门子医疗在深圳投资建设全新基地，雷克萨斯独资新工厂落地上海金山……密集的项目落地，再次印证新时代中国拥有广阔的市场机遇、发展机遇。

更高质量的“走出去”，让发展红利持续外溢。2024年，中国企业对外非金融类直接投资1438.5亿美元，比2023年增长10.5%。海尔集团在泰国新建空调生产基地，产量约85%将供出口。宁德时代匈牙利电池工厂带动当地形成产业集群，改写欧洲新能源产业版图。在非洲工厂里培训技术工人，在拉美产业园中孵化本土企业，中国产业优势带动各方加快工业化现代化步伐。

赋能之道，在于以科学理念引领时代之变，在因应挑战中塑造全球发展新格局。当前，经济全球化遭遇逆风，全球发展处于新的十字路口，廓清迷雾、擘画长远的发展理念，是各国共同前行的迫切需要。

中国理念的赋能作用日益凸显：始终倡导发展道路多样化，打破“单向度”迷思，非洲学者感慨“非洲从中国学到最重要一课，是选择符合国情的发展逻辑而非外部给定的公式”；始终坚持以人民为中心，提出“现代化道路上一个都不能少，一国都不能掉队”，被誉为“不仅是经济逻辑的更新，更是文明境界的升华”；始终聚焦共赢、谋求正和，引领越来越多人认识到，当今时代各国发展不是排他的竞技，而是共生的成长；始终推动治国理政经验交流，“有为政府与有效市场互动配合”“扶贫先扶志”“授人以鱼不如授人以渔”等宏观理论与微观经验不断走向世界，充实其他国家破解发展困局的工具箱。

一个坚持开放、崇尚共享、与各国同行的中国，给世界带来的是共赢发展，传递的是希望信心。坚定做“赋能型大国”，中国将不断为世界现代化增添动能。

《 人民日报 》（ 2025年02月24日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)