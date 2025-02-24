新华社约翰内斯堡2月22日电 2025年2月22日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在结束访问英国、爱尔兰并出席第61届慕尼黑安全会议、赴纽约主持联合国安理会高级别会议、赴南非出席二十国集团外长会后，就此访情况接受了中国媒体采访。

一、中国作为安理会本月轮值主席，倡议召开题为“践行多边主义，改革完善全球治理”高级别会议。请问中方的目的和思考是什么？

王毅：今年恰逢联合国成立80周年，是一个承前启后的重要年头。当前国际形势更加变乱交织，和平赤字、发展赤字、治理赤字持续加剧，全球治理处在历史十字路口。国际社会对如何发挥联合国作用、共同应对全球性挑战和地区热点充满期待。作为本月安理会轮值主席，中国履行应尽义务，主持召开安理会高级别会议，围绕“践行多边主义，改革完善全球治理”进行讨论，就是为了重温联合国成立初心，汇聚践行多边主义共识，为加强全球治理注入新的动力。中方倡议得到各方热烈响应，包括联合国秘书长古特雷斯和多国外长在内共100多国高级别代表报名与会，会议盛况空前。各方在讨论中普遍认为，联合国的作用不可或缺，多边主义的潮流不可逆转，改革完善全球治理不容拖延。当前形势下，联合国的作用不能削弱、只能加强，联合国的地位必须维护、不能取代。

中方在会上阐述了构建公正合理的全球治理体系的主张。一是坚持主权平等。在推进全球治理中，各国都有权平等参与、平等决策、平等受益，要尊重各国人民的自主选择，厉行国际法治。二是坚持公平正义。国际事务不应再由少数国家垄断，发展成果也不应再由少数国家独占，南方国家有权提出并维护自身正当权益。三是坚持团结协作。秉持共商共建共享原则，以协作取代对抗，以共赢防止多输，以“大团结”破击“小圈子”。四是坚持行动导向。不能空喊口号，而要解决问题，协同落实《未来契约》，把美好愿景转化为丰富实践。中方上述主张得到与会各国积极呼应。各方认为此次会议开启了纪念联合国成立80周年活动的序幕。中方主张恰逢其时、合情合理，为推进全球治理提供了中国方案，展现了中国担当。

中方愿以联合国成立80周年为契机，同各方一道，从历史中汲取智慧，开启多边主义新时代，构建一个公正合理的全球治理体系，推动构建人类命运共同体。

二、本届慕尼黑安全会议聚焦多极化议题。在当前复杂动荡的国际形势下，中方认为应如何推进多极化？

王毅：尽管世界面临复杂挑战，但和平、发展、合作、共赢的时代潮流不可阻挡，世界多极化和经济全球化的历史大势不可逆转。多极化的世界既是历史的必然，也正在成为新的现实。推动构建平等有序的世界多极化是习近平主席提出的重要主张，是我们对多极世界的真诚期许。中国将是多极体系中的确定性因素，将坚定做变革世界中的建设性力量。

我们倡导平等相待，坚持权利平等、机会平等、规则平等，大小国家一律平等，提升发展中国家在国际体系中的代表性和发言权，确保各国都能在多极体系中找到自己的位置。我们坚持尊重法治，尤其要遵守联合国宪章的宗旨和原则。大国要带头讲诚信，讲法治，坚决摒弃零和博弈，不应重拾丛林法则，在遵守国际法上不能搞双重标准。我们呼吁践行多边主义，倡导共商共建共享的全球治理观，维护联合国的权威和地位，在治理全球难题、应对全球性挑战中加强团结、共担责任。我们支持开放共赢，保护主义不是出路，“脱钩断链”断的是机遇，“小院高墙”封的是自己，要以普惠包容的经济全球化支撑平等有序的世界多极化。

三、二十国集团外长会和领导人峰会都是首次在非洲大陆举行。中方对今年二十国集团合作有何期待？

王毅：二十国集团领导人峰会将于今年11月首次在非洲大陆举行。这是二十国集团和全球治理的“非洲时刻”，展现了国际政治经济格局的历史性变化，具有重要标志性意义。此次二十国集团外长相聚南非约翰内斯堡，中方提出要倾听非洲声音，重视非洲关切，支持非洲行动，以二十国集团合作赋能非洲发展，实现共同繁荣进步。这一主张得到广泛认同。中方将以积极、建设性姿态参与二十国集团合作，坚定支持南非主席国工作，推动各方聚焦“团结、平等、可持续”主题，回应全球南方的共同期待。

当前形势下，二十国集团更应坚定维护多边主义，加强团结合作，不搞分裂对立，反对集团对抗。要坚持共商共建共享，视彼此为伙伴而非对手，视彼此的发展为机遇而非挑战。要继续将发展议题置于二十国集团议程优先位置，把多边主义精神转化为支持可持续发展的具体行动。中方愿同各方一道，推动二十国集团为全球增长和人民福祉作出更多努力。

四、近来有评论认为西方内部分裂正在加剧，此次访问英国、爱尔兰，并同欧洲多国政要会见会谈。如何看当前的中欧关系？

王毅：中国始终从战略高度和长远角度看待中欧关系，将欧洲作为中国特色大国外交的重要方向和实现中国式现代化的关键伙伴。中欧关系不针对、不依附、也不受制于第三方。

此次欧洲之行感受到，在元首外交战略引领下，欧洲对华政策趋于理性务实，希望了解中国所思所行，愿同中国加强交流合作，通过对话妥处分歧，乐于同中国共同维护和加强多边主义，推进全球治理。今年是中国欧盟建交50周年，中欧关系发展迎来继往开来的重要节点。无论国际形势如何变化，中方都将同欧方一道，总结双方关系发展成功经验，锚定伙伴正确定位，坚持互利合作主基调，通过对话协商处理好分歧和差异，继续作彼此尊重、相互信任、长期稳定的战略伙伴。相信在双方共同努力下，中欧关系能够开启新一轮“双向奔赴”，共同开辟更加光明友好的下一个50年。

五、乌克兰危机延宕已近3年，国际社会高度关注局势走向，近来出现很多关于和谈的声音和主张。中方对此有何看法？

王毅：中方一贯主张通过对话协商、政治解决所有热点问题。中国不是乌克兰危机的制造者，也不是当事方，但我们没有隔岸观火，更没有借机牟利。三年来，我们始终按照习近平主席提出的“四个应该”重要主张积极劝和促谈，并同巴西等全球南方国家发起成立“和平之友”小组，为推动解决乌克兰危机汇聚了全球南方的共同声音。形势发展证明，中方的主张客观、公正、理性、务实，体现了国际社会的广泛共识。

最近关于和谈的呼声不断上升，和平的窗口正在开启。尽管各方立场不尽一致，但对话总比对抗好，和谈总比打仗好。中方支持一切致力于和平的努力，期待各当事方找到能照顾彼此关切、可持续和持久的解决方案。中方愿根据当事方的要求，考虑国际社会尤其是全球南方国家的关切，为乌克兰危机的政治解决继续发挥建设性作用。

六、解决加沙问题第二阶段谈判已经推迟，加沙随时可能重燃战火，中方对下阶段推动解决巴勒斯坦问题有何主张？

王毅：加沙冲突造成大量平民特别是妇女儿童的伤亡，带来前所未有的人道灾难，拷问着人类的良知。战火决不能重燃，人质也应如期释放。当事方应持续落实停火协议，并以建设性态度加快后续谈判。加沙和约旦河西岸都是巴勒斯坦人民的家园，不是政治交易的筹码，不应成为国际政治的牺牲品。“巴人治巴”是加沙战后治理应当坚持的重要原则，我们支持阿拉伯国家的正当立场。加沙重建首先应尊重巴勒斯坦尤其是加沙人民的意愿，尽快形成各方都接受的方案。

加沙冲突再次表明，巴勒斯坦问题始终是中东问题的核心。这一历史不公已延宕70多年，不能再次被边缘化。“两国方案”得不到落实，以怨报怨的逻辑就不会停止，中东的和平稳定就没有保障。“两国方案”尽管面临各种困难，但应坚持这一正确方向不动摇。巴勒斯坦各派要落实好《北京宣言》，实现团结自强；中东各方要跨越分歧，支持巴方建国；联合国要采取行动，接纳巴勒斯坦为正式会员国。中方将继续为推动巴勒斯坦问题全面公正持久解决、实现中东地区长治久安作出努力。

七、此访期间同各国外长和政要进行了数十场交流，总体有何感受？

王毅：在百年变局加速演进、世界更加动荡不安的背景下，通过同各方交流，有三点突出感受。首先，和平稳定是国际社会的共同追求，绝大多数国家都希望战火平息，期待热点降温，担忧分裂对抗，反对动辄诉诸武力。第二，发展繁荣是各国的迫切期待，全球南方国家追求发展振兴的愿望更加迫切，尤其重视可持续发展和绿色转型。打贸易战不得人心，搞单边制裁必将反噬自身。第三，期待中国发挥作用是普遍呼声。越来越多国家意识到，中国是动荡世界中的稳定锚，希望中国为应对各种全球性挑战发挥作用、作出贡献，我们愈感这份沉甸甸的责任。

习近平主席秉持世界情怀，着眼人类福祉，提出构建人类命运共同体重要理念和三大全球倡议，为解决各国面临的共同挑战贡献了中国智慧、中国方案。无论国际形势如何变化，中国都将保持战略定力，以自身的确定性化解外部所有不确定性。我们将首先坚定不移办好自己的事，大力推进中国式现代化，同时承担大国责任和义务，践行真正的多边主义，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，坚定支持自由贸易原则和多边贸易体制，更加主动积极参与全球发展事业，同各国尤其是全球南方国家一道，致力于实现世界现代化，朝着构建人类命运共同体的崇高目标不懈努力。

《 人民日报 》（ 2025年02月24日 03 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)