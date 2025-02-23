新华社北京2月23日电 俄罗斯外交部副部长谢尔盖·里亚布科夫22日说，在当前与美方的对话中，俄方寻求美方归还6处俄外交不动产是优先事项之一。

里亚布科夫接受俄罗斯媒体采访时说，美方“非法扣押”俄方6处在美国境内的外交不动产，甚至拒绝俄方人员接近这些不动产，这些做法违反维也纳公约，是俄方将向美方交涉的优先事项之一。

他同时披露，俄美两国计划于未来两周内举行相关部门负责人磋商，以系统、详细地处理一系列所谓敏感问题。磋商可能在第三国举行，具体地点正在商定。

俄罗斯和美国代表团18日在沙特阿拉伯首都利雅得举行会谈，就恢复双方外交使团正常运作和结束俄乌冲突等达成共识。

围绕新任俄罗斯驻美国大使问题，里亚布科夫说，俄方尚未收到美方对新大使人选的批准。前任俄驻美大使阿纳托利·安东诺夫去年10月离任，这一职位随后空缺至今。

俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫先前告诉俄罗斯-1频道，美方对俄方提出的大使人选表示欢迎。不过，俄罗斯外交部尚未公开人选身份。

俄罗斯《生意人报》援引消息人士的话报道，俄罗斯外交部北美司司长、前俄罗斯驻加拿大大使亚历山大·达尔奇耶夫是最可能的人选。（郑昊宁）

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