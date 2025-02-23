新华社北京2月23日电 法国总统埃马纽埃尔·马克龙22日说，法国仍试图在欧洲联盟内部组建一个“阻挠少数派”，以阻止欧盟—南方共同市场（南共市）自由贸易协定生效。

马克龙在当天开幕的法国农业展上告诉媒体记者，法国农民不能成为“工具”，“既不能成为购买力的调整工具……也不能成为贸易协定的调整工具”，“这也是我们反对当前自贸协定文本的原因”。

2023年6月29日，在比利时布鲁塞尔，法国总统马克龙（右）准备出席欧盟峰会。新华社记者郑焕松摄

去年12月，阿根廷、巴西、巴拉圭和乌拉圭四个南共市创始成员国总统与欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩共同宣布达成南共市—欧盟自贸协定，持续20多年的南共市—欧盟自贸协定谈判结束。出于保护本国农业和环境考虑，法国从一开始就表示无法接受该协定文本，要求南共市输欧盟农产品达到与欧盟同类产品一样的环保标准。

如果协定顺利签署实施，将产生一个覆盖7亿多人口的自由贸易区，欧盟和南共市之间大部分商品贸易的关税将减免。不过，这一协定仍需得到欧盟27个成员国中至少15个国家的批准。

据媒体报道，德国、西班牙等欧盟成员国支持该协定，主要目的是为汽车等行业在南共市打开市场。南共市则寻求扩大牛肉、玉米和大豆等农产品对欧出口。（高冰冰）

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