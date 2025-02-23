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西安和吉隆坡往返航班23日开通

2025年02月23日10:51 | 来源：新华网
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　　新华社西安2月23日电（记者刘彤）中国西安和马来西亚吉隆坡之间的往返航班23日早正式开通，这条航线也成为西安咸阳国际机场T5航站楼20日投入使用后，西安咸阳国际机场新开的首条国际航线。

　　23日早8时40分，一架航班号为MU873的空客A320飞机按预定时间准时从西安咸阳国际机场起飞，这标志着中国西安和马来西亚吉隆坡之间的往返航线正式开通。

　　由中国东方航空股份有限公司执飞的这条航线，航班号为MU873/874，每日一班往返。这条航线经停中国西南重要城市昆明，然后飞往吉隆坡。航线的开通，不仅为陕西、云南、马来西亚三地旅客提供了更加便捷的出行选择，更架起了一座连接中国中西部与东南亚地区的新桥梁，更好地服务区域经济文化交流。

　　西安咸阳国际机场温馨提示，随着西安咸阳国际机场T5航站楼的启用，目前已有包括东方航空、上海航空、中国联合航空在内的多家航空公司执飞的国内航班，以及从西安始发的所有国际、港澳台地区航班入驻T5航站楼运营。旅客在办理登机手续时，应仔细查看航空公司名称和所乘航班号，提前到达机场办理相关手续。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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