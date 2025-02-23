新华社雅加达2月23日电 记者手记｜中国新能源汽车闪耀印尼国际车展

新华社记者陶方伟

“这个可旋转中控屏太棒了！”来自印度尼西亚泗水的哈里兴奋地体验着比亚迪电动运动型多功能车（SUV） Sealion 7的科技配置。21岁的大学生娜迪亚站在五菱概念车“东盟之光”前，连连赞叹：“车身设计十分时尚，很有未来感！”

2025印度尼西亚国际车展于13日至23日在雅加达举办。记者在车展上采访时发现，中国新能源汽车成为全场焦点，无论是其智能化配置、续航表现，还是安全性能，均赢得观众称赞。

这是记者第二次参加印尼国际车展。与去年相比，本次车展中国新能源汽车阵容更加强大，五菱、奇瑞、比亚迪、吉利、埃安等中国汽车品牌占据展馆“半壁江山”。车展首日，比亚迪、奇瑞旗下杰酷等品牌纷纷“上新”，琳琅满目的新车型成为车展一大亮点。

印尼消费者对中国新能源汽车展现出浓厚兴趣。“我去年试驾了妹妹的比亚迪海豹后，彻底被它的设计和性能折服。这次特意来车展深入体验中国汽车的智能科技。”来自万隆的鲍比坐进Sealion 7，兴奋地操作着车内的智能中控屏。

杰酷印尼国家总监周航说，近年来，中国品牌在车身强度、引擎稳定性、电池容量和涉水性能等方面表现优异，“印尼消费者在提到安全性和可靠性时，首先想到的是中国品牌”。

印尼消费者对中国汽车品牌的认可直接反映在销售数据中。印尼汽车工业协会数据显示，2024年印尼电动汽车销量超4.3万辆，比上年增长150%，其中中国品牌占据主导地位。比亚迪M6是年度最畅销电动汽车，五菱Binguo EV、比亚迪海豹、五菱Air EV和奇瑞Omoda E5紧随其后，它们共同占据畅销榜前五名。

中国新能源车企正在印尼加快推进本地化生产。五菱已在印尼建成电动汽车生产工厂，比亚迪印尼工厂预计2026年投产。“我们的本地工厂位于勿加泗，将在今年第二季度正式投产。我们希望通过技术创新和本地化战略，让印尼消费者真正感受到中国新能源汽车的高质量与高技术。”吉利印尼品牌经理马丽君说。

如今，印尼消费者对中国新能源汽车的认知已经从“经济实惠”升级到“高端智能”。来自雅加达的哈约诺告诉记者：“以前大家觉得中国电动汽车只是便宜，但现在同价位的中国车在配置、智能化和续航方面都十分出色。”

“智能座舱、大屏交互、高强度车身，中国电动汽车比传统燃油车更具未来感，驾驶体验更安静、更舒适。”观众迪马斯感叹。

“我和家人经常去中国旅游，每次都能感受到中国科技的飞速发展，尤其是汽车行业的进步。”印尼华人丘锦崧对记者说，“印尼街头的中国车越来越多，作为华人，我感到非常骄傲。”

凭借先进的技术实力和精准的市场定位，中国汽车品牌在印尼乃至东南亚市场刮起了新能源车“旋风”。2025年印尼国际车展见证了中国新能源汽车的崛起，也让世界对“中国智造”更加充满期待。

(责编：崔译戈、徐祥丽)