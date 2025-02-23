新华社塞尔维亚波扎雷瓦茨2月22日电（记者石中玉 陈颖）塞尔维亚总统武契奇22日出席中企承建的“多瑙走廊”快速路项目主线部分路段通车仪式时说，这条为波扎雷瓦茨输送投资的“动脉”通车后，将大幅提高整个地区的投资和旅游吸引力。

由山东高速集团承建的塞尔维亚“多瑙走廊”快速路项目主线部分路段22日建成通车。除武契奇外，塞尔维亚多名政府官员以及来自中国驻塞尔维亚大使馆和承建方的代表出席通车仪式。

武契奇对中国建设者表示感谢。他说，2014年以来，塞尔维亚已建成589公里高速公路和快速路。“我为我们取得的建设成就感到自豪，也感谢中国朋友……没有你们的支持、辛勤工作和真诚友谊，塞尔维亚的许多工程甚至无法启动。”

中国驻塞尔维亚大使李明在致辞中说，过去十几年来，中塞共建“一带一路”合作进展顺利，特别是在交通基建领域取得很多看得见、摸得着的项目成果。希望本项目的通车能为沿线城市和地区发展提供新机遇，也希望未来双方能继续合作建设更多此类项目，为两国现代化进程和人民福祉作出新贡献。

“多瑙走廊”项目是连接塞尔维亚波扎雷瓦茨-大格拉迪什泰-戈卢巴茨的一条快速路，全长约68公里，双向四车道，设计时速100公里。此次通车路段长度为31.85公里。

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