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第四届欧洲英语区中文教学技能大赛总决赛在伦敦举行

2025年02月23日09:54 | 来源：人民网-国际频道
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人民网伦敦2月22日电 （记者许立群）第三届英国汉语教师协会年会暨第四届欧洲英语区中文教学技能大赛总决赛于2月22日在伦敦进行。经过激烈角逐，来自爱丁堡大学苏格兰孔子学院的陆逸飞获得大学成人组冠军，来自伦敦中医孔子学院的冯明艺获得中小学组冠军。

2024年，来自英国和爱尔兰的120多位中文教师参加了大赛预赛，42位教师入围复赛，22位教师进入了总决赛。

22日晚，总决赛颁奖仪式举行。第十六届“汉语桥”中学生中文比赛全球决赛三等奖获得者夏慕天、第四届“汉语桥”小学生中文秀全球决赛冠军得主尤子君先后上台发言，他们真诚感谢自己的中文老师多年来的辛勤工作和无私奉献。罗马尼亚布加勒斯特大学的白罗米教授现场为与会代表作了题为《荀子论人性与道德修养》的专题讲座。

除参赛选手、裁判之外，还有部分英国和爱尔兰孔子学院院长、英国汉语考试考点负责人、欧洲英语区本土中文教师代表及各界嘉宾共150多人出席了颁奖仪式。

英国汉语教师协会成立于2019年，是以汉语教师为主体的专业性学术组织。5年多来，协会开展了英国“汉语桥”大、中、小学生中文系列比赛，欧洲英语区中文教师专项培训，欧洲英语区中文教学技能大赛和英国中小学中文教学研讨会等丰富多彩的活动，促进了中文教学质量的提升。

(责编：崔译戈、刘慧)

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