新华社金沙萨2月22日电（记者史彧）刚果（金）总统齐塞克迪发言人萨尔玛22日在社交媒体上说，齐塞克迪决定将采取一系列改革政策，包括组建“全国团结政府”。

齐塞克迪当天在首都金沙萨与其所属的政治联盟成员举行会议，主要讨论了刚果（金）东部的安全形势。当地媒体报道说，齐塞克迪在会上宣布将对军队进行“全面改革”，以应对该国面临的安全挑战。

近一段时间以来，刚果（金）东部局势恶化，反政府武装组织“M23运动”攻入包括北基伍省首府戈马市、南基伍省首府布卡武市在内的多个重要城镇，引发国际社会对爆发更大范围地区战争的担忧。

2009年3月，刚果（金）反政府武装“保卫人民国民大会”与政府签署和平协议，加入政府军。2012年，忠于原“保卫人民国民大会”的一些官兵发动兵变，组成新的反政府武装“M23运动”并在刚果（金）东部发动攻势，导致大量平民伤亡。2022年5月，刚果（金）政府将“M23运动”定性为恐怖组织。

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