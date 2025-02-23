新华社突尼斯2月22日电（记者黄灵 王一盛）以“中非携手现代化引领全球南方”为主题、由中国非洲研究院主办的第22届“中国讲坛”22日在位于突尼斯首都突尼斯市的突尼斯高等语言学院举行。

2月22日，突尼斯高等语言学院院长马苏迪在突尼斯首都突尼斯市举行的“中国讲坛”活动上发言。新华社记者 黄灵 摄

来自中突两国外交部门、高校和研究机构的100多人出席活动。与会者就中国扶贫经验、中突合作前景、中国现代化对中非合作的启示、“一带一路”倡议下中突现代化合作的机遇等议题进行了探讨。

突尼斯高等语言学院院长马苏迪在发言中表示，突中两国多年来一直相互支持相互尊重。突尼斯学界愿成为突中、非中关系发展的桥梁，促进双方在各领域的合作。

中国非洲研究院副院长周云帆在致辞中说，实现现代化是各国不可剥夺的权利，也是中国和非洲国家追求国家发展和人民福祉的共同任务。共同的遭遇、相近的目标让中国和非洲国家走得更近，在经济发展和民族复兴的道路上双方相互支持、相互帮助，合作空间不断扩大。中国和非洲国家应携手推进公正合理、开放共赢、人民至上、多元包容、生态友好以及和平安全的现代化。

2月22日，中国非洲研究院副院长周云帆在突尼斯首都突尼斯市举行的“中国讲坛”活动上发言。新华社记者 黄灵 摄

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