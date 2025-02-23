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专访｜“文化始终是维系沙中友谊的深层纽带”——访沙特“穆罕默德·本·萨勒曼王子奖”秘书长阿基利

2025年02月23日09:33 | 来源：新华网
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新华社利雅得2月22日电 专访｜“文化始终是维系沙中友谊的深层纽带”——访沙特“穆罕默德·本·萨勒曼王子奖”秘书长阿基利

新华社记者冷瑞洁 尹炣

“穆罕默德·本·萨勒曼王子沙特-中国文化合作奖”（简称“穆罕默德·本·萨勒曼王子奖”）秘书长阿卜杜勒·穆赫辛·阿基利近日在沙特首都利雅得接受新华社记者专访时表示，近年来沙中两国在经济与政治领域的合作持续深化，而文化始终是维系两国友谊的深层纽带，赋予双边合作更深厚的历史和人文内涵。

阿基利介绍说，“穆罕默德·本·萨勒曼王子奖”由沙特文化部设立，于2024年10月17日在北京启动参评作品的征集工作，近日在利雅得举行推介会。

“文化反映了两国通过古丝绸之路建立的深厚联系，以及沙中文明在知识和科学领域的交流与融合。”阿基利说，该奖项的设立正是基于对两国关系的深刻认识，即这种关系不仅限于经济和政治层面，还包含文化维度，有助于加深两国人民之间的相互理解。

2月19日，“穆罕默德·本·萨勒曼王子沙特-中国文化合作奖”（简称“穆罕默德·本·萨勒曼王子奖”）秘书长阿卜杜勒·穆赫辛·阿基利（右）在沙特首都利雅得接受新华社记者专访。新华社记者 尹炣 摄

2月19日，“穆罕默德·本·萨勒曼王子沙特-中国文化合作奖”（简称“穆罕默德·本·萨勒曼王子奖”）秘书长阿卜杜勒·穆赫辛·阿基利（右）在沙特首都利雅得接受新华社记者专访。新华社记者 尹炣 摄

2025年是该奖项的首届评选之年，同时也是中沙文化年。阿基利说，文化年是深化两国文化交流的重要契机，而该奖项评选期间将组织多项活动，涵盖历史、艺术、文学等领域，旨在进一步加强两国人民的文化纽带，并向世界展示沙特和中国丰富的文化遗产。

阿基利表示，这一奖项致力于为当前及未来世代搭建沟通桥梁，通过设置文化研究与学术研究、艺术与创意作品、中阿互译及两国文化人物等奖项，支持文化研究、深化学术合作，同时还特别设立了青年奖，鼓励青年人积极参与文化创作和交流。

阿基利欢迎沙中人士广泛参与奖项评选，“我们提供了广阔的舞台，邀请所有学者、艺术家和翻译家参与，特别鼓励青年群体抓住这一机遇，通过研究、创作、翻译等方式，成为文化交流的推动者”。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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