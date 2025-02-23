新华社基辅2月22日电（记者 李东旭）乌克兰独立民意调查机构“评级集团”21日发布的报告显示，91%的乌克兰民众坚决拒绝接受没有乌方参与的美国与俄罗斯谈判。

报告称，该机构20日至21日通过电话随机抽样方法对1200名18岁以上的乌民众进行了民意测试。结果显示，91%的乌克兰民众坚决拒绝接受没有乌方参与的美国与俄罗斯谈判。64%的受访者支持乌克兰与俄罗斯进行直接谈判，并且这一趋势还在继续增长。81%的受访者认为，通过其他国家的参与来寻求谈判的妥协方案才是结束冲突的真正有效途径。此外，83%的乌民众认为只有在获得安全保障情况下，乌克兰才能同意停火。

报告还说，乌总统泽连斯基的支持率从今年1月的57%增长至65%。

美国和俄罗斯代表团18日在沙特阿拉伯首都利雅得举行会谈，就解决两国间“棘手问题”和结束俄乌冲突等达成四点共识。美国总统特朗普21日说，泽连斯基是否参加旨在结束俄乌冲突的谈判“没那么重要”。

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