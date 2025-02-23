新华社北京2月22日电 乌克兰危机全面升级三周年之际，美国不再与盟友一道在联合国大会共同发起支持乌克兰的决议草案，而是“另起炉灶”，即提议与欧洲盟友和乌克兰立场不同的决议草案。

2024年9月23日，在位于纽约的联合国总部，与会者从联合国未来峰会会场外走过。新华社记者吴晓凌摄

联合国大会定于2月24日、即乌克兰危机全面升级三周年表决涉乌克兰问题的决议草案。联大决议不具备法律约束力，但有政治影响力，反映国际社会对俄乌冲突的看法。

美国国务卿马尔科·鲁比奥22日说，美方24日将向联大提交一份“历史性”决议草案。路透社21日报道，美方打算提交的决议草案，立场与欧洲盟友、乌克兰不同。

路透社记者所见美方草案文本共三段，内容包括哀悼俄乌冲突中的遇难者，强调联合国的主要宗旨是维护国际和平与安全、和平解决争端并“恳求迅速结束冲突、进一步敦促乌克兰与俄罗斯实现持久和平”。

俄罗斯支持美方草案，仅在文本第三段做补充，即“恳求迅速结束冲突，包括解决其根本原因”。俄罗斯常驻联合国代表瓦西里·涅边贾对美方草案表示称赞。

路透社记者所见乌克兰、欧洲国家支持的决议草案则强调，亟须在今年内结束冲突，加大外交努力化解冲突升级的风险，在乌克兰与俄罗斯之间实现全面、公正、持久的和平。路透社报道，相比以往联大涉乌克兰危机的决议，这份草案的措辞似乎有所缓和，不那么直接地谴责俄罗斯。

美国总统唐纳德·特朗普1月上任以来，美国撇开乌克兰和欧洲盟友与俄罗斯接触，美乌关系趋于紧张。美俄代表团18日在沙特阿拉伯会谈，重启有关乌克兰危机的对话。乌克兰、欧洲国家没有参与这次会谈，因此担忧自身被美方排除在外。特朗普政府近期加大力度施压乌克兰，要求乌方迅速与美方签署矿产协议，以矿产开采权换取美国对乌安全保障。（包雪琳）

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