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特朗普寻求对数字服务税征收报复性关税

2025年02月23日09:26 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿2月21日电（记者熊茂伶）美国总统特朗普21日签署一项备忘录，指示美国贸易代表办公室重启对数字服务税的相关调查。此举显示美国有意寻求对数字服务税征收报复性关税。

　　特朗普当天在白宫对媒体表示，他认为其他国家对美国公司征收数字服务税的情况“很糟糕”。

　　美国政府此前发布有关“对等关税”的文件称，尽管美国没有这样的税种，但美国贸易伙伴却对美国公司征收数字服务税。加拿大和法国每年从美国公司分别收取超过5亿美元的数字服务税。整体上看，这些“不对等税收”每年给美国公司造成超过20亿美元的损失。

　　近年来，多个欧洲国家积极推动针对谷歌、亚马逊、苹果等大型科技企业在本国经营活动征收数字服务税，这些税收措施遭到美国强烈反对。特朗普第一任期内，曾对多个贸易伙伴的数字服务税发起“301调查”，指控这些税收措施不公平地影响了美国企业。

　　拜登政府任内，美方于2021年10月与奥地利、法国、意大利、西班牙、英国就数字服务税争端达成妥协，同意在经济合作与发展组织（经合组织）的国际税改协议框架下解决问题。

　　但特朗普第二任期上任首日就签署总统备忘录，宣布在经合组织框架下谈判达成的全球最低企业税率协议在美国“没有效力”，使美国退出了拜登政府与近140个国家和地区谈判达成的协议。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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