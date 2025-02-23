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中企承建喀麦隆克里比深水港二期项目交工

2025年02月23日09:25 | 来源：新华网
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　　新华社雅温得2月22日电（记者王泽）由中国港湾工程有限责任公司（中国港湾）承建的喀麦隆克里比深水港二期工程交工仪式21日在克里比深水港码头举行。仪式上，克里比港务局与中国港湾签订交工证明书，标志着在经历5年多的建设后，该项目正式交付喀方。

2月21日，在喀麦隆南部大区的克里比，中方代表向喀方代表交出克里比深水港二期“钥匙”。新华社发（科普索摄）

2月21日，在喀麦隆南部大区的克里比，中方代表向喀方代表交出克里比深水港二期“钥匙”。新华社发（科普索摄）

　　据介绍，二期项目合同金额约7.94亿美元，于2019年12月开工，此次交工包括两个分别为7万吨级和10万吨级的集装箱码头及相关配套设施。

这是2月21日在喀麦隆南部大区的克里比拍摄的喀麦隆克里比深水港（无人机照片）。新华社发（科普索摄）

这是2月21日在喀麦隆南部大区的克里比拍摄的喀麦隆克里比深水港（无人机照片）。新华社发（科普索摄）

　　克里比港务局总经理梅洛姆接受采访时表示，克里比港一期运营以来，对喀麦隆经济发展贡献巨大，二期交工后港口能够处理更多货运量。

　　中国港湾中部非洲区域管理中心总经理陈泽说，克里比深水港在推动地区经济发展方面发挥着重要作用，二期工程竣工是满足日益增长的贸易需求、提高港口吞吐能力的重要一步。

这是2月21日在喀麦隆南部大区的克里比拍摄的喀麦隆克里比深水港二期码头。新华社发（科普索摄）

这是2月21日在喀麦隆南部大区的克里比拍摄的喀麦隆克里比深水港二期码头。新华社发（科普索摄）

这是2月21日在喀麦隆南部大区的克里比拍摄的喀麦隆克里比深水港二期码头。新华社发（科普索摄）

这是2月21日在喀麦隆南部大区的克里比拍摄的喀麦隆克里比深水港二期码头。新华社发（科普索摄）

这是2月21日在喀麦隆南部大区的克里比拍摄的喀麦隆克里比深水港（无人机照片）。新华社发（科普索摄）

这是2月21日在喀麦隆南部大区的克里比拍摄的喀麦隆克里比深水港（无人机照片）。新华社发（科普索摄）

这是2月21日在喀麦隆南部大区的克里比拍摄的喀麦隆克里比深水港（无人机照片）。新华社发（科普索摄）

这是2月21日在喀麦隆南部大区的克里比拍摄的喀麦隆克里比深水港（无人机照片）。新华社发（科普索摄）

这是2月21日在喀麦隆南部大区的克里比拍摄的喀麦隆克里比深水港二期照片（无人机照片）。新华社发（科普索摄）

这是2月21日在喀麦隆南部大区的克里比拍摄的喀麦隆克里比深水港二期照片（无人机照片）。新华社发（科普索摄）

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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