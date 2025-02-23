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美法官决定针对纽约市长的刑事审判无限期休庭

2025年02月23日09:20 | 来源：新华网
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　　新华社纽约2月21日电（记者刘亚南）美国纽约南区联邦法院一名法官21日作出决定，针对纽约市长埃里克·亚当斯的刑事审判将无限期休庭。

　　该法官当天签署的一份文件显示，该法庭已于19日就美国联邦政府撤销针对亚当斯起诉的动议举行会议。鉴于联邦政府的动议和相关方在会议上的阐述，该案的审判不会按原计划在4月21日进行，因此该审判将无限期休庭。

　　该法官还决定，鉴于市长承担的责任和继续出庭带来的负担，除非有特别要求，亚当斯后续不必亲自出庭。

　　该法官同时宣布任命曾在美国司法部担任高级职位的律师保罗·克莱门特作为法庭顾问，就司法部撤销针对亚当斯指控的动议进行辩论。

　　美国司法部代理副部长埃米尔·博夫日前签发备忘录指示联邦检察官尽快撤销针对亚当斯的涉腐败刑事起诉。

　　2024年9月，亚当斯因涉嫌受贿和欺诈被联邦检方起诉，成为纽约市历史上首个受到刑事起诉的在任市长。警察出身的亚当斯自2022年1月起担任纽约市第110任市长，是该市历史上第二位非洲裔市长。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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