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热点问答｜德国议会选举在即 参选各方赢面如何

2025年02月23日09:20 | 来源：新华网
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　　新华社柏林2月22日电　热点问答|德国议会选举在即　参选各方赢面如何

　　新华社记者邰思聪　李超

　　德国新一届联邦议院（议会下院）选举23日将正式开启，将确定新任总理人选。哪个政党赢面更大？选举结果如何产生？政府组建面临哪些挑战？

　　哪个政党赢面更大？

　　德国上一次联邦议院选举于2021年9月26日举行。根据每4年进行一次选举的规定，本次选举应该在今年9月举行。但由于总理朔尔茨领导的社会民主党与自民党、绿党组成的“交通灯”执政联盟提前瓦解，经信任投票和总统确认，新一届联邦议院选举提前至2月23日进行。

　　在本届联邦议院选举中，有4个政党最受德国民众关注，它们分别是由基督教民主联盟和基督教社会联盟组成的联盟党、朔尔茨所在的社会民主党（社民党）、德国绿党、近年来上升势头最强的民粹政党德国选择党。

2月21日，在德国科隆，德国社会民主党（社民党）总理候选人、现任总理朔尔茨在竞选集会上讲话。新华社记者张帆摄

2月21日，在德国科隆，德国社会民主党（社民党）总理候选人、现任总理朔尔茨在竞选集会上讲话。新华社记者张帆摄

　　此次选举中，联盟党将竞选重点放在移民问题上。联盟党总理候选人默茨认为，只有消除公众对非法移民的担忧，才能阻止右翼极端分子的崛起。联盟党还主张遵守德国“债务刹车”原则，推动减税、增加援乌力度、增加国防开支等。社民党希望为德国民众减税，加强边境管控遏制非法移民，通过举债进行基础设施建设和公共投资。德国绿党主张改革“债务刹车”、引入债务融资投资基金，同时支持对电动车提供补贴。德国选择党则在移民问题上持强硬态度，同时提出降低税收、减少官僚主义、呼吁结束对俄制裁等。

　　德国福沙舆论调查所21日发布的最新民调显示，联盟党以29%的支持率排名第一，德国选择党和社会民主党分别以21%和15%的支持率排名第二和第三，绿党支持率为13%。

　　选举结果如何产生？

　　根据德国选举制度，德国选民并不是直接选举总理，而是选举议员，再由议员推选总理。

　　德国新选举法规定，联邦议院议席为630个，联邦议院拥有立法职权并负责选举联邦总理。所有在选举日年满18周岁的德国公民均拥有投票权，选民可通过现场投票或邮寄选票方式参与选举投票。

　　每位选民拥有两票：第一票投给该选区的直接候选人，第二票投给自己支持的政党。目前，德国共有299个联邦选区，这意味着将有299名议员作为各自选区的获胜者直接进入联邦议院，剩余的331个议席将根据选民手中的第二票得票数，按比例分配给各政党。各政党获得的选票越多，其候选人进入联邦议院的人数就越多。

　　投票结束后，若一个政党获得超过半数的议席，即可直接组建政府，但这种情况极为罕见。因此，各政党间通常需要协商谈判，组建执政联盟，以确保在联邦议院中占据多数席位。

　　政府组建有哪些挑战？

　　根据德国《基本法》，选举后30天内必须召开联邦议院首次会议，由议员选出新的联邦总理。一般情况下，获得最多选票的政党总理候选人将被提名为联邦总理。提名为联邦总理的候选人在联邦议院获得超半数议员支持后当选，德国联邦总统需在7天内完成对新总理的任命。若议员无法达成一致，3次投票均失败，总统将解散议会，重新选举。在新政府组阁完成前，原政府将继续运行。

　　从目前民调数据来看，联盟党大概率获得联邦议院中的最多议席。

2月18日，在德国波茨坦，德国联盟党总理候选人默茨在竞选集会上讲话。新华社记者杜哲宇摄

2月18日，在德国波茨坦，德国联盟党总理候选人默茨在竞选集会上讲话。新华社记者杜哲宇摄

　　德国媒体认为，鉴于联盟党总理候选人默茨多次声称不会与德国选择党合作，所以目前大概率会形成“联盟党+社民党”或“联盟党+绿党”两种政府架构。但由于在移民及经济问题上存在分歧，且默茨曾公开表示出任总理后会取消朔尔茨政府的部分政策，这给“联盟党+社民党”政府的组建增加了难度。同时，倘若联盟党与绿党联合组建政府，恐怕新政府也会像朔尔茨领导的“交通灯”联盟一样，因政党间无休止的争吵而最终破裂。

　　默茨近期提出收紧移民政策，并试图利用极右翼政党的选票推动联邦议院通过相关提案。有专家认为，德国传统主流政党间一直保有维持政治稳定的默契，但默茨的做法破坏了这种默契，导致政党间妥协意愿下降、裂痕增多，恐将为后续政府组建蒙上阴影。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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