2月20日，新加坡驻华大使陈海泉一行访问雄安新区，先后到容东片区城市建设现场、启动区综合服务中心、东西轴线雄安城际站调度指挥中心、白洋淀燕南堤等地，了解雄安新区规划建设发展情况。河北省委雄安办副主任，雄安新区党工委委员、社会工作部部长王纪平陪同参访。

代表团考察容东片区城市建设现场。中国雄安官网李鑫摄

王纪平表示，设立河北雄安新区，是以习近平同志为核心的中共中央深入推进京津冀协同发展作出的一项重大的历史性战略选择。7年多来，雄安新区承接疏解工作扎实有效，大规模建设有序推进，城市综合功能、公共服务功能、商业服务功能日趋完善，一座社会主义现代化城市拔节生长。当前，雄安新区正在广泛吸引、聚集国内外力量和资本参与新区建设和发展，推进各项工作全面“上台阶”，期待与新加坡开展多领域交流互鉴，共享发展机遇。

代表团考察东西轴线雄安城际站调度指挥中心。中国雄安官网李鑫摄

陈海泉对雄安新区在规划建设发展方面取得的成就给予高度评价，表示有幸见证雄安新区的蓬勃发展，希望未来有更多新加坡企业来雄安新区投资兴业、落地生根，不断深化各领域交流合作，实现互利共赢。

新加坡企业发展局副局长许达芬，凯德投资集团首席战略官、商业管理首席执行官杨钦富，新加坡驻华使馆、新加坡企业发展局、凯德投资集团以及雄安新区党政办公室相关负责同志参加活动。

代表团考察启动区综合服务中心。中国雄安官网李鑫摄

(责编：崔译戈、徐祥丽)