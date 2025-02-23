2025年“亲情中华·四海同春”慰侨访演——

本报记者 张 洋

“灯火里的中国，青春婀娜；灯火里的中国，胸怀辽阔……”当地时间2月10日晚，巴西里约热内卢穆尔蒂普兰剧院气氛热烈，一曲《灯火里的中国》唱出了中华儿女的豪迈与自信，将2025年“亲情中华·四海同春”慰侨访演推向高潮。

“亲情中华”是中国侨联创立的涉侨文化交流主题品牌活动。北京时间1月29日凌晨，乙巳蛇年的钟声刚刚敲响，“亲情中华·四海同春”慰侨访演团就乘坐国航班机，开启了2025年春节慰侨访演的旅程。访演团跨越山海，来到南美洲、亚洲的5个国家，举办了8场演出，为海外华侨华人送去祖（籍）国的新春祝福。

一场艺术的盛宴

当地时间2月2日下午，秘鲁中华通惠总局，大红灯笼高高挂。演出在欢乐喜庆的开场舞《盛世欢歌》中拉开序幕。《茉莉花》《怒放的生命》《喜欢你》，一曲曲熟悉旋律传递出炽热的情感；《炫艺幻影》《节节高》《金玉满堂》，精彩杂技和魔术引来观众的赞叹和惊呼。

行程万里，真情相随。为给海外侨胞带来高水准的艺术盛宴，访演团在出发前就精心筹备，反复编排节目，每抵达一地，都不辞辛劳地迅速开展演员排练、灯光音响调试等工作。此次南美慰侨访演以中国铁路文工团演员为班底，中国铁路文工团有限公司总经理毛世民说：“文化是民族的血脉，是凝聚人心的桥梁纽带。慰侨访演节目坚持服务大国外交，坚持贴近侨胞需求，以中华文化为底色，传递亲情、一解乡愁、激发共鸣，充满浓浓的年味、侨味、中国味。”

在秘鲁，在巴西，精彩节目轮番登场，韵味十足：空竹、扇子在演员的控制下如黑白棋子上下翻飞，杂技《弈中乾坤》的创意编排让传统文化和技术技巧相映生辉；舞蹈节目《古韵》中，演员或轻移莲步、衣袂飘飘，或挥剑起舞、潇洒如风，举手投足间尽显东方之美；马头琴、口弦琴、神奇的呼麦、悠扬的长调，《吉祥四季》唱出了人们对美好生活的向往与追求……

同样地，在尼泊尔、阿联酋、哈萨克斯坦的3场演出，也集中展示了极具代表性的中国传统艺术。由中国煤矿文工团演员们带来的舞蹈《家乡好》、京胡独奏《夜深沉》、传统魔术《五谷丰登》，质朴亲切、欢乐喜庆，观众的掌声、欢呼声此起彼伏。

“海岛冰轮初转腾，见玉兔，玉兔又早东升……”舞台上，“杨玉环”踩着碎步、水袖轻舞，配合器乐的奏鸣、折扇的表演，《贵妃醉酒》的婉转优美，让人如痴如醉。“难得有这样的机会，不远万里来到南美。这次演出不仅是一场展示、一次问候，也是中华文化的交流。作为演员，我最大的心愿就是走遍世界各地，让更多的人了解京剧、热爱京剧，让中华优秀传统文化广泛传播开来、持久传承下去。”京剧表演艺术家、梅派男旦传人胡文阁说。

一次暖心的慰问

台上，演员倾情表演；台下，侨胞欢欣鼓舞。台上台下，心心相印，亲情无限。

当地时间2月6日晚，巴西圣保罗葡萄牙会馆座无虚席，有华侨特意穿上带有传统花纹的旗袍，“为了更有欢庆中国年的仪式感”。

“节目个个都精彩，我都喜欢！”巴西圣保罗华星艺术团团长李青霞至今珍藏着几年前春节慰侨访演的合影，“始终被祖国惦念着，一次次欣赏到这么高质量的节目，我的内心分外激动，很幸福。”

“这是老祖宗传下来的技艺啊！”当晚，古彩戏法《金玉满堂》节目令人大开眼界，唤起了旅居圣保罗40多年的赵永平的儿时回忆，“我小时候在北京看过，很亲切，很感动！”次日，她又和老伴一起，早早地来到演出现场守候。

此夜曲中闻折柳，何人不起故园情。在阿联酋迪拜从事华文教育10余年的胡莺说：“谢谢艺术家们不远万里送来的温暖，让我们海外游子倍感家的温暖。”巴西华人协会会长叶周永说：“演出是我们侨胞春节庆祝活动里的一道亮丽风景线，让我们真切感受到家乡的温暖、文化的共鸣和血浓于水的亲情。”

慰侨访演期间，访演团还走进侨团、华文学校等，与华侨华人深入交流，共话历史、现在与未来，同叙亲情、乡情、家国情。

“一代代侨胞在秘鲁扎根、融入、壮大，始终与祖国根脉相连。伟大祖国永远是我们的坚强后盾，祖国强大，我们在外更受尊重、更加自豪。”秘鲁中华通惠总局主席罗杰文深情讲述100多年来华侨华人在秘鲁的艰苦创业史，感慨道。

在巴西，新一代侨胞奋斗打拼，很多人的事业发展与国内发展密不可分，他们为祖国的繁荣富强自豪，为中国式现代化鼓与呼。“祖国经济社会发展突飞猛进，国际地位不断提高。祖国的号召力强了，侨胞们的心气儿也高了。”巴西中国浙江商会执行会长陈翔广说。

在尼泊尔加德满都，歌唱家殷秀梅演唱了一首《在希望的田野上》。她说：“选择这首歌，就是想给侨胞们呈现金色麦浪滚滚的景象，展现新时代中国的欣欣向荣。中国是一块永远充满希望的热土。”北京歌剧舞剧院一级演员金响演唱了歌曲《牵手》，“侨联四海，同心筑梦。我们愿加强与海外侨胞的联谊交流，最大限度地团结海外侨胞，携手奋进新征程。”

华侨华人子女教育是访演期间受关注较多的话题之一。观众席上，总能看到童真可爱的脸庞。当地时间2月7日晚，一家祖孙三代看得津津有味。11岁的小女孩李心仪平时在华文学校学中文，喜欢看关于国内风景、美食的视频，被记者问及观看感受，她兴奋地说：“大饱眼福！”“难得有机会近距离感受中国文化，让孩子多看看！”孩子妈妈吴清接过话来说。

青山遮不住，毕竟心相连。巴西圣保罗华助中心教育组组长胡军难掩激动地说：“无论脚步迈出去多远，我们都不应忘记根在哪里。希望‘亲情中华’一直办，在海外播撒中华文化的种子，播撒到一代代华侨华人的内心深处，让我们的孩子永远都有一颗中国心。”

一个共同的节日

“在天空自由翱翔，逆风飞扬，风流倜傥……”中国青年歌手赵学飞献唱一首秘鲁民歌《山鹰之歌》，博得满堂彩。你方唱罢我登场，紧接着，利马若望二十三世秘中学校的师生带来了武术表演和二胡齐奏，同样赢得了阵阵掌声。

当地时间2月1日，2025年“亲情中华·四海同春”慰侨访演的首场演出在秘鲁国家大剧院举办。这一天，被秘鲁国会定为“秘中友谊日”；这一夜，中外文化的交流与融合得以生动诠释。

2025年的乙巳蛇年新春，是首个“非遗版”春节。这个古老节日所蕴含的人文价值和精神内涵，已经成为连接中国与世界的文化纽带。

“2016年10月，里约州议会通过法案，正式将中国春节列为里约州官方节日，里约中国侨胞和里约人民从此拥有了一个共同的节日。”当地时间2月10日晚，中国驻巴西里约热内卢总领事田敏在演出致辞时介绍。

“中国新年，又称春节，承载着团圆、和谐、和平与繁荣等价值观。这些价值观与巴西文化不谋而合。”巴西里约州议会副议长蒂娅·茹到场观看演出，她在致辞中说道，“2016年起，中国新年被正式纳入里约热内卢州的官方日历，这项法案的意义远不止于确立一个节日，更是对中华文化深厚底蕴的尊重与认可。”

一路走来，每到一地访演，当地政界、商界、文化界的诸多嘉宾都会出席。很多当地民众也被节目深深吸引，拍手称赞。

尼泊尔观众普正迪对《青春舞曲》印象最为深刻，“以前不知道中国人过年这么热闹。今天的歌曲让我感到很温暖、很有活力。”秘鲁里卡多·帕尔玛大学孔子学院学生卡桑德拉对杂技表演连声赞叹：“太不可思议了！这么震撼的表演是属于世界的，应该让更多人看到，希望再来。”巴西圣保罗圣本笃学校老师莫妮卡带领40名学生观看演出，她说着一口流利的中文：“我去过中国，很喜欢。我热爱中国文化，我希望我的学生们也能喜欢。”

“我很喜欢中国文化，今天的演出很精彩。我最喜欢变脸节目，这是我很难在哈萨克斯坦看到的表演。希望以后能有机会去中国，亲眼看看艺术家歌颂的长江是什么样。”在阿拉木图从事中哈文化交流活动的观众伊斯力在演出结束后说。

“越来越多的外国人被中国文化‘圈粉’，这些外国友人通过中国文化，更好地理解中国。”巴西华人文化交流协会主席上官建峰深有感触地说，“演出进一步激发我们海外中华儿女的民族自豪感和文化自信心，我们要为传承弘扬中华优秀传统文化、为促进中巴两国友好交流与合作而不懈努力。”

文化没有国界，文化交流是最好的沟通桥梁。“演出让华侨华人在熟悉的旋律和故事中感受来自祖（籍）国的温暖祝福，也让更多人了解中华优秀文化的魅力，感受中国人和合共生的价值追求。新的一年，我们将继续以文化为纽带、以创新为动力，推动侨务工作高质量发展，为推动中外文明交流互鉴、为服务大国外交作出新贡献。”中国侨联文化交流部副部长车壮丽说。

《 人民日报 》（ 2025年02月23日 06 版）

(责编：白宇、卫嘉)