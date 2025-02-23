“2025上合云品 好品山东”电商直播活动持续升温——

本报记者 李 蕊

“家人们，看这里！”聚光灯下，主播将茶罐举至眉前，指尖轻叩罐身，“来自尼泊尔的高山茶口感醇厚回甘，香气独特……”这是“2025上合云品 好品山东”电商直播活动火热现场中的一幕。

展台上，除了来自山东的东阿阿胶、曹县汉服、新泰炒鸡等中国特色产品，还有国际新品发布：尼泊尔的高山茶，白俄罗斯的巧克力、白桦树汁、奶粉，巴基斯坦的长米、松子……逛一圈下来，宛若走进一场汇聚多国好物的集市，令人目不暇接。

自1月21日在北京启幕以来，这场由山东省商务厅联合中国—上海合作组织地方经贸合作示范区（以下简称“上合示范区”）管委会、山东省广播电视台共同打造的电商直播活动，在抖音、小红书等平台掀起线上购物潮。

活动将持续至3月。截至2月14日，电商直播活动中共有136种产品上线，累计交易额超百万元人民币，观看人次30余万；在青岛·上合之珠国际博览中心同步举办的线下展销活动累计接待游客6.8万人次，同比增长14%，商品销售额达48万元人民币，同比增长7%。

在上海合作组织秘书处、中国商务部和中国外交部的支持下，除了山东省广播电视台主持人，上海合作组织国家驻华使领馆、商协会的代表们也纷纷客串主播，云端“种草”特色好品。

介绍完几样白俄罗斯特产，镜头一转，白俄罗斯馆馆长白伟豪换下衬衫，着一袭绛红汉服，为山东好品“代言”：“我爱人就是山东人。我很喜欢鲁菜，山东的周村烧饼、青岛啤酒也很有名。”

线上订单纷至沓来，地处黄海之滨的青岛·上合之珠国际博览中心同样人气很旺。“你可真有眼光，这个‘蓝眼睛’饰品是土耳其人喜爱的物品。祝新的一年，好运连连！”中心的土耳其国家元素馆商品展区负责人许丽丽穿梭在展台间，忙着为现场观众系上来自土耳其的“蓝眼睛”装饰，或是斟满冒着热气的土耳其茶。

“作为中国国内首个上海合作组织国家文化体验基地，青岛·上合之珠国际博览中心有来自上海合作组织国家的特色产品，比如伏特加、波斯地毯、伊朗藏红花、印度精油……”中心运营人员肖永凯介绍，春节期间，中心组织了非遗民俗表演、丝路丹青画展、好运工坊等20余项活动，吸引了大量民众前来。

“我喜欢来‘上合之珠’逛街，我在这里尝到了久别的家乡味道！”中国—上海合作组织经贸学院吉尔吉斯斯坦籍留学生安吉拉一边拎着鼓鼓的购物袋，一边对记者说：“这里的俄罗斯巧克力、沙特阿拉伯椰枣、蒙古国奶干等都特别地道。寒假期间，我来转过好几次，不仅能买到各国好物，还能欣赏中国文化表演，展厅里的红灯笼和中国结让我倍感温暖。”

“上合示范区作为共建‘一带一路’国际合作新平台，不断放大平台示范带动效应，在区域经济合作领域发挥着日益重要的作用。此次活动正是发挥上合示范区独特优势，在中国商务部‘2025年全国网上年货节’整体框架下搭建的集展示、交流、交易于一体的国际化电商平台。”上合示范区管委会常务副主任李刚表示。

“作为中国担任上海合作组织轮值主席国期间的重要经贸工作之一，‘2025上合云品 好品山东’电商直播活动为上海合作组织国家驻华使领馆、商协会代表及广大消费者搭建起一座沟通的桥梁。”上海合作组织副秘书长索海尔·汗表示。

《 人民日报 》（ 2025年02月23日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)