打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

新加坡总理黄循财会见尹力

2025年02月23日05:44 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社新加坡2月22日电  （记者蔡蜀亚、刘春涛）2月20日，新加坡人民行动党秘书长、政府总理黄循财在总统府会见中共中央政治局委员、北京市委书记尹力。

　　尹力表示，2023年，习近平主席和新方领导人共同确立中新全方位高质量的前瞻性伙伴关系新定位，为两国关系发展指明了方向。今年是中新建交35周年，中方愿同新方密切高层往来，深化发展战略对接，拓展各领域务实合作，加强党际机制化交往和治国理政经验交流互鉴。北京将积极落实两国领导人重要共识，同新方不断打造合作增长点，促进人文交流交往。

　　黄循财表示，新方高度重视同中国的友好关系，愿以建交35周年为契机，进一步深化同中方各领域交流合作，加强两国执政党对话交流，扩大与北京在文化、教育、医疗和创新等领域合作，共同推动新中关系不断迈上新台阶。

　　应新加坡政府邀请，尹力于2月19日至22日率中共代表团访新。其间，尹力还会见新加坡人民行动党主席、政府副总理王瑞杰，副总理颜金勇，外交部长维文，卫生部长王乙康等，同新各界人士深入交流，调研新加坡在城市更新、生态环境、医疗卫生、科技创新、会展旅游和临空港经济等领域的实践，出席“你好，北京”文化交流活动，并同新方共同见证双方合作文本换文。

　　《 人民日报 》（ 2025年02月23日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部