新华社新加坡2月22日电 （记者蔡蜀亚、刘春涛）2月20日，新加坡人民行动党秘书长、政府总理黄循财在总统府会见中共中央政治局委员、北京市委书记尹力。

尹力表示，2023年，习近平主席和新方领导人共同确立中新全方位高质量的前瞻性伙伴关系新定位，为两国关系发展指明了方向。今年是中新建交35周年，中方愿同新方密切高层往来，深化发展战略对接，拓展各领域务实合作，加强党际机制化交往和治国理政经验交流互鉴。北京将积极落实两国领导人重要共识，同新方不断打造合作增长点，促进人文交流交往。

黄循财表示，新方高度重视同中国的友好关系，愿以建交35周年为契机，进一步深化同中方各领域交流合作，加强两国执政党对话交流，扩大与北京在文化、教育、医疗和创新等领域合作，共同推动新中关系不断迈上新台阶。

应新加坡政府邀请，尹力于2月19日至22日率中共代表团访新。其间，尹力还会见新加坡人民行动党主席、政府副总理王瑞杰，副总理颜金勇，外交部长维文，卫生部长王乙康等，同新各界人士深入交流，调研新加坡在城市更新、生态环境、医疗卫生、科技创新、会展旅游和临空港经济等领域的实践，出席“你好，北京”文化交流活动，并同新方共同见证双方合作文本换文。

《 人民日报 》（ 2025年02月23日 03 版）

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