法尔哈娜·帕鲁克

非中合作不断提质升级，助力非洲国家工业化及现代化，是中国坚定推进对外开放、积极拥抱非洲大市场的生动体现。非中经贸合作的拓展和深化将给非洲带来重大机遇，也将深刻重塑全球经济格局

近年来，中国科技创新成果竞相涌现，全球瞩目。从新能源汽车到生成式人工智能，再到人形机器人，中国产品惊艳亮相，向世界展示了中国的创新活力与潜力。中国去年底召开的中央经济工作会议确定以科技创新引领新质生产力发展，建设现代化产业体系，充分展现了中国政府高度重视以科技创新持续推动高质量发展。事实证明，中国经济优势多、潜能大，将从科技、产业等多方面继续引领全球经济复苏与发展。

作为世界上最大的发展中国家，中国经济增长潜力持续释放，影响力不断增强，给各方带来越来越多的合作机遇。多年来，中国稳居非洲第一大贸易伙伴国地位，非中经贸合作的重要特点是互利共赢。双方以贸易、投资和基础设施建设为先导，努力开拓绿色能源、电子商务、信息产业等新兴领域合作，树立南南合作的典范，为促进全球经济复苏与繁荣作出重要贡献。

贸易是非中经贸合作的重要形式。随着非洲国家城市化和工业化不断推进，非洲对中国产品的需求有望进一步增长。中国生产的服装、家居用品，以及智能手机、电脑、家用电器等产品，价格实惠、质量上乘，广受非洲民众欢迎。中国还为非洲基础设施建设和制造业发展提供重型机械、工业设备等。

中国对非投资是非洲经济增长的重要驱动力。中国已成为非洲最大的外国直接投资来源国之一，特别是在基础设施、能源、电信等领域。中国帮助非洲加快基础设施建设，蒙内铁路、亚吉铁路、拉伊铁路等一批项目有效降低了当地货物及人员运输成本。在南非，中国交通建设集团有限公司南非分公司承建的门塔图大桥，是目前非洲大陆最高桥梁。

中国经济高质量发展将为包括非洲国家在内的广大发展中国家带来新机遇。中国一直是非洲绿色转型的坚定支持者和重要合作伙伴。迄今，中国已在非洲实施数百个清洁能源和绿色发展项目，包括在埃及、肯尼亚和南非等国投资建设光伏项目。中国还帮助非洲国家建设互联网基础设施、大数据中心，帮助非洲加强信息联通、弥合数字鸿沟。

中非合作论坛已成为非洲国家同中国在贸易、投资、基础设施、文化交流等多领域开展合作的多边平台。在2024年中非合作论坛北京峰会上，中国宣布了未来3年同非洲携手推进现代化的十大伙伴行动。中方主动单方面扩大市场开放，决定给予包括33个非洲国家在内的所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，成为实施这一举措的首个发展中大国和世界主要经济体。

非中合作不断提质升级，助力非洲国家工业化及现代化，是中国坚定推进对外开放、积极拥抱非洲大市场的生动体现。非中经贸合作的拓展和深化将给非洲带来重大机遇，也将深刻重塑全球经济格局。

（作者为南非比勒陀利亚大学戈登商业科学研究所高级管理人员）

《 人民日报 》（ 2025年02月23日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)