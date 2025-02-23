中国和埃塞俄比亚人文交流日益密切——

本报记者 黄培昭 崔 琦 沈小晓

埃塞俄比亚鲁班工坊当地教师为学生们讲解机电一体化设备的操作方法。

江 绛摄

“光明行”项目专家团队正在为当地患者实施白内障手术。

埃塞俄比亚“光明行”项目专家组供图

亚的斯亚贝巴大学孔子学院学生正在绘制富有中国元素的美术作品。

亚的斯亚贝巴大学孔子学院供图

在亚的斯亚贝巴大学孔子学院，当地小朋友体验中国剪纸艺术。

江 绛摄

“感谢您让我重见光明！”在位于埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴的蒂鲁内什—北京医院，一名当地患者向中国医生表达诚挚感谢。患者名叫穆罕默德·哈森，今年65岁，左眼受白内障困扰已有10年，是埃塞俄比亚“光明行”项目的受益者之一。

近年来，中国与埃塞俄比亚在卫生健康合作领域发展迅速，两国在其他人文交流合作领域同样成果丰硕。中国与埃塞俄比亚人文交流日益密切，不仅为促进两国民心相通、深化传统友谊作出了重要贡献，也为推动中埃塞全天候战略伙伴关系不断向前发展打下坚实基础。

“我们从中国医生那里学到了高水平的专业技术”

日前，埃塞俄比亚“光明行”项目在蒂鲁内什—北京医院顺利实施。在为期20余天的义诊活动中，来自天津市眼科医院的“光明行”专家团队和第二十五批中国援埃塞医疗队凭借精湛医术和丰富经验，确保每一例白内障手术都取得圆满成功。专家团队还向当地民众普及白内障防治知识，与当地医院开展眼科诊疗技术交流，分享先进技术和管理经验，为提升埃塞俄比亚眼科医疗水平贡献力量。埃塞俄比亚眼科医生在中国专家的指导下参与手术，收获经验。当地眼科医生伊利卡尔·贝哈努表示：“我们从中国医生那里学到了高水平的专业技术。”

“光明行”专家组组长、天津市眼科医院院长张伟表示，此次“光明行”项目累计筛查患者1300余例，成功实施白内障手术500余例。在项目实施过程中，团队赢得了当地政府、医院、患者的高度认可，充分展现了中国医护工作者的仁心仁术与专业水平，不仅有效提升了埃塞俄比亚当地的医疗服务水平，也为今后深化中埃塞卫生领域合作打下坚实基础。

埃塞俄比亚地处高原，紫外线强烈，受特殊气候与多时长、高强度日照影响，当地白内障高发。埃塞俄比亚卫生部部长梅克德斯表示，“光明行”项目不仅帮助改善了埃塞俄比亚患者视力障碍问题，还提升了当地医生实施眼科手术的技术水平，体现了埃塞与中国之间不断扩大的伙伴关系和共同合作愿景。

“为当地学生创造了提升技能的宝贵平台”

准确无误地抓取实物，放入预设空间；模拟工业流水线生产，提供沉浸式直观操作体验；轻松写出工整漂亮的汉字……两台工业机器人手臂跟随指令，灵活娴熟地做着各类动作。这是记者日前在埃塞俄比亚鲁班工坊一间实训室内看到的场景：一名女学生在机器人一侧手持机器人示教器，根据当地教师指导操控机器人手臂。

这名女学生是埃塞俄比亚联邦职业技术培训学院电气自动化控制专业的研究生卡尔基丹·基布雷特。从本科阶段起，卡尔基丹就在埃塞俄比亚鲁班工坊接受培训，从机电一体化设备到工业机器人，在鲁班工坊老师的指导下，她如今都能熟练操作。

“埃塞俄比亚鲁班工坊为当地学生创造了提升技能的宝贵平台。”卡尔基丹表示，“埃塞俄比亚的发展离不开现代技术的应用。我对工业机器人非常感兴趣，希望自己将来成为一名专家，服务埃塞俄比亚机电一体化和工业机器人领域发展。”

另一间教室内，当地教师马哈丽特·策加耶正在给同学们讲解工业机器人编程。马哈丽特是最早加入埃塞俄比亚鲁班工坊的当地教师之一，亲历了鲁班工坊从建立到发展的全过程。多年来，马哈丽特的很多学生都成为了埃塞俄比亚工业化领域人才，她的一名学生在北京举行的2021世界机器人大赛上获得一等奖，如今正在天津职业技术师范大学攻读硕士学位。

埃塞俄比亚劳工与技能部部长穆费丽亚特·卡米勒表示，埃塞俄比亚鲁班工坊的运营是埃塞俄比亚和中国关系持续深化的标志。通过两国职业教育交流合作，越来越多埃塞俄比亚青年获得世界一流的技术和职业培训。来自中国的创新支持和投资不仅提升了埃塞俄比亚劳动力素质，也助力埃塞俄比亚实现可持续发展。

“促进埃塞与中国人文交流的窗口”

“我的爱好是旅游。你的爱好是什么？”“我的爱好是喝茶！”“我的爱好是运动！”“我的爱好是上中文课！”亚的斯亚贝巴大学孔子学院的周末中文班上，气氛活跃。

亚的斯亚贝巴大学孔子学院中方院长高莉莉介绍，学院成立于2013年，由天津职业技术师范大学和亚的斯亚贝巴大学合办。自成立以来，学院面向埃塞俄比亚和驻埃塞俄比亚国际组织开展了形式多样的中文教学和文化交流活动、国际中文教育硕士和中文本科层次的学历教育、不同级别的常规化中文培训。学院还与埃塞俄比亚政府、本土大型企业和中企联合组织“中文+职业”课程，服务埃塞俄比亚投资委员会、外交部、国家博物馆等多个政府部门或机构。

“近年来，亚的斯亚贝巴大学孔子学院积极推动当地中文教育本土化发展，与埃塞俄比亚奥罗米亚州教育局合作开发了面向中学生的本土中文课程大纲、开展本土中文教师培训、开发本土中文教材等。”高莉莉说，学院于2023年12月发布了埃塞俄比亚首套公开出版发行的成套本土中文教材《你好，中文》，以专业的中文教学服务培养高质量本土中文人才、助力中埃塞文化交流、架起两国民心相通的友谊桥梁。

“在亚的斯亚贝巴大学，许多工程和医学专业的学生也希望学习中文，以拓展自己的视野。亚的斯亚贝巴大学孔子学院是促进埃塞与中国人文交流的窗口。”亚的斯亚贝巴大学人文学院院长埃马纽埃尔·阿扬索对记者说。

“近年来，埃塞俄比亚和中国的关系发展步入‘快车道’，两国已成为全天候战略伙伴，在政治、经济、文化等领域的紧密合作不断推动两国关系向前迈进。”亚的斯亚贝巴大学校长塞缪尔·柯佛勒表示，“埃塞与中国教育、文化、旅游、科技等人文交流领域的合作日益密切，为两国关系发展不断注入新活力”。

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《 人民日报 》（ 2025年02月23日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)