新华社约翰内斯堡2月22日电 当地时间2月22日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在出席二十国集团约翰内斯堡外长会后回国途中应约同埃及外长阿卜杜勒阿提通电话。双方重点就地区局势进行了深入沟通。

阿卜杜勒阿提通报了近期加沙地区局势最新进展，表示埃方致力于推动完整落实加沙停火协议，正会同阿拉伯各国制定重建方案，反对强迫巴勒斯坦人民离开家园。中国是联合国安理会常任理事国和本月轮值主席国，阿方高度重视中方的特殊重要作用，希望在恢复和平、重建加沙方面得到中方的支持。

王毅表示，中国是阿拉伯国家的朋友，中国同埃及是全面战略伙伴。我们支持阿拉伯国家的正义立场，反对强制迁移巴勒斯坦人民，期待停火协议得到全面有效执行。加沙是巴勒斯坦领土的一部分，加沙未来的安排应尊重巴勒斯坦人民的意愿，加沙的战后治理方案应体现“巴人治巴”原则。加快制定重建和治理方案正当其时。中方赞赏埃及等阿拉伯国家的艰苦努力。只有坚持“两国方案”，才能彻底解决根源问题，最终实现持久和平。

双方还就苏丹、叙利亚问题等交换了看法。

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