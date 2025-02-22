新华社约翰内斯堡2月22日电（记者王晓梅）为期两天的二十国集团（G20）外长会21日在南非约翰内斯堡落下帷幕。会议呼吁各国加强合作，应对全球性挑战。

南非总统拉马福萨在会议期间表示，G20峰会在非洲举行，凸显了在可持续发展、数字经济和向绿色能源转型等关键全球问题上倾听非洲声音的必要性。拉马福萨呼吁非洲国家与其他地区国家加强合作，采取具有包容性、协调一致的措施，应对地缘政治紧张、气候变化、粮食安全等全球性挑战。

南非国际关系与合作部长拉莫拉21日在记者会上说，本次会议是非洲大陆首次举行的G20外长会，会议就全球地缘政治环境及其影响以及南非担任G20轮值主席国期间的优先事项等进行了讨论。

南非将“团结、平等和可持续性”作为其担任G20轮值主席国期间的议程主题。会议认为，不断扩大的地缘政治分歧助长了不信任的氛围，可能破坏各国在应对贫困、气候变化、流行病、核扩散和武装冲突等紧迫全球性挑战方面取得的进展。各国应采取紧急行动，加快推进可持续发展目标的实现。

会议指出，持续不断的冲突不利于经济发展和可持续发展目标的实现，应加强对预防冲突和建设和平的可持续投资。会议呼吁冲突各方遵守国际法，支持为冲突地区实现公正和平所做的努力。

会议重申致力于加强多边主义，推动全球经济治理体系改革，同时呼吁倾听非洲声音，提升非洲话语权。

来自G20成员和嘉宾国的外长、副外长或高级代表以及联合国副秘书长等国际组织负责人出席了本次会议。中共中央政治局委员、外交部长王毅与会。美国国务卿鲁比奥未出席会议。

南非于去年12月1日接任G20轮值主席国，是首个担任G20轮值主席国的非洲国家。

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