新华社约翰内斯堡2月22日电 当地时间2月21日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在约翰内斯堡应约会见澳大利亚外长黄英贤。

王毅表示，在两国领导人战略引领下，中澳关系止跌回稳，受到两国各界欢迎。两国关系重回健康稳定轨道符合双方共同利益，顺应两国人民的共同愿望，中方愿同澳方一道，推动建设更加成熟稳定、更富成果的中澳全面战略伙伴关系。中方赞赏澳方多次重申恪守一个中国原则，希澳方继续尊重中方核心利益和重大关切，维护双边关系的政治基础，妥善处理差异分歧。面对当前复杂多变的国际形势，中方主张各国应践行真正的多边主义，大国尤其要展现表率担当，坚决反对开“历史倒车”，抵制重回“丛林法则”。我们愿同包括澳方在内的国际社会一道，维护好二战胜利成果，维护好以联合国为核心的国际体系。

黄英贤表示，当前，中澳各领域交往迈出积极步伐，经贸往来全面恢复，释放利好消息。澳方坚持奉行一个中国政策，愿继续同中方在符合各自国家利益的领域加强合作，维护国际法治和战略安全，共同应对全球性挑战。

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