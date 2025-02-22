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中国援赞比亚紧急粮食援助举行交接仪式

2025年02月22日15:32 | 来源：新华网
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新华社卢萨卡2月22日电（记者彭立军）中国政府向赞比亚提供紧急粮食援助交接仪式21日在赞比亚防灾减灾署举行。中国驻赞比亚大使馆公使衔参赞王晟、赞比亚防灾减灾署国家协调员波伦等出席。

王晟表示，向赞比亚提供紧急粮食援助是落实中非合作论坛北京峰会“十大伙伴行动”的重要举措。去年以来，赞遭遇严重干旱出现粮食短缺。中国政府决定向赞提供紧急大米援助，目前第一批粮援已抵赞。中方愿同赞方携手努力，拓展粮食安全等领域合作，不断深化中赞全面战略合作伙伴关系。

波伦表示，非常感谢中国政府和人民的真诚帮助。这批粮食援助是中国政府对国际社会的重要贡献，是两国自建交以来友好合作关系不断深化的有力体现，将及时有效地缓解赞部分地区粮食短缺。赞政府将尽快地将这批粮食发放到有需要的家庭手中。

2024年2月29日，赞比亚总统希奇莱马宣布，赞比亚因干旱进入全国灾难紧急状态。赞全国116个地区中的84个受干旱影响严重，约100万公顷玉米因干旱减产。

(责编：苏缨翔、崔越)

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