新华社布里奇敦2月21日电 题：加共体团结谋发展 对华合作添动力

新华社记者蒋彪 宣力祺 吴昊

加勒比共同体（加共体）第48届政府首脑会议19日至21日在巴巴多斯首都布里奇敦举行。会议聚焦气候变化及气候融资、粮食安全、对外关系等议题，不仅展现出加共体团结合作、维护地区利益的决心，更发出了谋求共同发展、追求公平正义的南方声音。

团结应对全球性挑战

本届会议主题为“团结中的力量：打造加勒比地区的韧性、包容性增长和可持续发展”。与会代表一致认为，加共体要应对气候变化、资源短缺等全球性挑战，加强团结合作尤为重要。

加勒比地区以美丽风光著称，但气候危机给该地区构成巨大冲击。例如2024年大西洋飓风季是连续第9个活跃度高于平均水平的飓风季，给加勒比地区造成巨大破坏和经济损失。加共体轮值主席、东道国巴巴多斯总理莫特利指出，气候危机使全人类面临粮食安全等一系列风险挑战，这些并非加勒比或其他任何一个地区独有，各国应团结一致加以应对。

加共体秘书长巴尼特肯定了加共体成员国在应对自然灾害上的团结合作，并表示“孤立应对”无法有效解决当前全球性挑战，加勒比地区国家必须携手同行以抵御风险。

墨西哥瓜达拉哈拉大学国际问题专家海梅·塔马约认为，加共体始终将团结协作作为实现共同发展的重要方式。“加共体成员国多为人口稀少、资源有限的小岛国，独立发展面临巨大困难。加强团结协作不仅是加勒比国家应对全球风险、增强国际竞争力的重要前提，更是实现地区自主与可持续发展、保障人民福祉的必经之路。”

中国社会科学院拉美所拉美发展与战略研究室主任王鹏说，加勒比国家大多经济规模小，面临发展滞后、自然环境脆弱等风险挑战，加强团结合作能有效提升该地区抵御外部风险的能力。

推动进步的南方声音

加勒比国家历史上长期受到西方殖民统治，至今仍受到殖民主义遗留问题困扰，经济结构单一、发展基础薄弱。近些年，加勒比国家自主意识不断提升，妥善解决殖民主义遗留问题的呼声渐强。

会议期间，格林纳达总理迪康·米切尔强调，国际社会需确保奴隶制的悲剧不再重演，并敦促前殖民国家为殖民时期实施的奴隶制作出道歉和赔偿。

2013年，加共体设立加勒比共同体赔偿委员会，要求英国、法国等前殖民国家就历史殖民行为进行道歉并作出赔偿。中国国际问题研究院拉美和加勒比研究所副研究员步少华指出，相关诉求不仅旨在解决殖民主义遗留的发展困境，更反映了包括加勒比国家在内的全球南方追求国际正义、实现自主发展的共同心声。

有分析说，加勒比国家不断扩大合作，积极同周边国家建立联系，不仅体现了本地区日益增强的向心力，更体现其作为全球南方国家日益增强的自主意识和行动力。

成立于1973年的加共体长期致力于促进地区一体化和成员间合作，如今已成为拥有15个正式成员国的区域性合作组织。塔马约指出，此次会议上，加共体呼吁构建更加公平合理的全球治理体系，为推动完善全球治理发出了南方声音。

联合国秘书长古特雷斯表示，加勒比地区团结一致的强大力量以及对多边主义的坚定承诺，在推动全球进步方面发挥了重要作用。

期待深化对华合作

本届会议上，进一步深化对华合作也备受关注。近年来，中国与加勒比国家在贸易、教育、生态保护等领域广泛开展务实合作，成果惠及双方人民，成为南南合作的典范。

巴哈马总理办公室通讯主任拉特雷·拉明表示，依托“一带一路”倡议，中国在教育、基础设施、医疗等方面为加勒比地区的发展提供了有力支持。

安提瓜和巴布达总理布朗接受新华社记者采访时说，安巴是最早参与共建“一带一路”的加勒比国家之一。在中国支持和帮助下，安巴的现代化基础设施建设不断完善，并朝着实现绿色可持续发展目标不断迈进。

格林纳达外长安德尔表示，中国一直是包括格林纳达和加勒比地区其他国家在内的全球南方国家的可靠合作伙伴，双方合作关系建立在相互尊重基础上。

有分析指出，与中国的友好合作关系已成为推动加勒比国家发展的重要动力，尤其是中国在技术、市场和信息等多方面能为加勒比国家提供更多支持。塔马约说，加中友谊以互相尊重为基石，双方友好合作不仅为加勒比地区经济社会发展注入强劲动力，更为全球南方国家实现共同繁荣开辟了新路径。

(责编：苏缨翔、崔越)