打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

巨型“天坑”为何“吞吃”英国村镇街道

2025年02月22日15:29 | 来源：新华网
小字号

新华社伦敦2月21日电（记者郭爽）英国萨里郡戈德斯通镇路面近期在短时间内接连出现巨型“天坑”。英国地质学家表示，目前尚不清楚其确切成因，但普遍推测与事故现场地下土层有关，并强调气候变化可能会导致类似的地面塌陷事件增加，同时凸显城镇埋设基础设施方面的风险和挑战。

在位于伦敦西南的戈德斯通镇，17日深夜一条街道出现巨大塌陷坑。次日，洞口直径扩大到约20米，随后不久又出现第二个塌陷坑。该事件导致30户居民被迫疏散，被当地政府宣布为重大事件。

英国地质学家指出，目前无法确认事件原因，但普遍认为与当地地下脆弱的土层有关，塌陷导火索很可能是供水主管道破裂。英国地质调查局东南英格兰地区地质学家安德鲁·法兰特推测说，塌陷坑出现可能是供水主管道破裂冲走了道路下方松散的砂层，形成空腔，当空腔足够大时便发生道路坍塌。

法兰特解释说，事故现场位于福克斯通地层之上。该地层属于下白垩纪时期下绿砂岩群的一部分，由脆弱的砂岩层组成。这些砂层胶结程度较弱，易受到流水的侵蚀和冲刷。如果在当地地下水位以下挖掘大型坑洞，或者下大雨、洪水或水管破裂导致水突然涌入，就可能冲走脆弱的砂岩基岩，促使空洞形成，出现坍塌。

造成塌陷坑的另一个可能因素与当地土地使用历史有关。地质学家指出，1868至1869年间的英国地形测量局地图显示，“天坑”位置附近有“地下采沙坑入口”。虽然后来该矿坑被回填，但可能留下了更脆弱的土层。而过去几十年来，塌陷坑附近的区域一直在开发。

随着全球变暖和极端天气增多，地质学家预计，降雨量增加可能会加剧塌陷坑的形成，也会导致旧矿井、下水道、排水沟和涵洞坍塌。

这一事件还凸显在城镇埋设基础设施方面面临的挑战。地质学家表示，这类塌陷最有可能出现在建筑密集区或道路下方，在具有类似地质条件和老化基础设施的地区也可能发生。因此在脆弱的建筑区，确保排水系统的完善也至关重要。

(责编：苏缨翔、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部