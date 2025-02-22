新华社伦敦2月21日电（记者郭爽）英国萨里郡戈德斯通镇路面近期在短时间内接连出现巨型“天坑”。英国地质学家表示，目前尚不清楚其确切成因，但普遍推测与事故现场地下土层有关，并强调气候变化可能会导致类似的地面塌陷事件增加，同时凸显城镇埋设基础设施方面的风险和挑战。

在位于伦敦西南的戈德斯通镇，17日深夜一条街道出现巨大塌陷坑。次日，洞口直径扩大到约20米，随后不久又出现第二个塌陷坑。该事件导致30户居民被迫疏散，被当地政府宣布为重大事件。

英国地质学家指出，目前无法确认事件原因，但普遍认为与当地地下脆弱的土层有关，塌陷导火索很可能是供水主管道破裂。英国地质调查局东南英格兰地区地质学家安德鲁·法兰特推测说，塌陷坑出现可能是供水主管道破裂冲走了道路下方松散的砂层，形成空腔，当空腔足够大时便发生道路坍塌。

法兰特解释说，事故现场位于福克斯通地层之上。该地层属于下白垩纪时期下绿砂岩群的一部分，由脆弱的砂岩层组成。这些砂层胶结程度较弱，易受到流水的侵蚀和冲刷。如果在当地地下水位以下挖掘大型坑洞，或者下大雨、洪水或水管破裂导致水突然涌入，就可能冲走脆弱的砂岩基岩，促使空洞形成，出现坍塌。

造成塌陷坑的另一个可能因素与当地土地使用历史有关。地质学家指出，1868至1869年间的英国地形测量局地图显示，“天坑”位置附近有“地下采沙坑入口”。虽然后来该矿坑被回填，但可能留下了更脆弱的土层。而过去几十年来，塌陷坑附近的区域一直在开发。

随着全球变暖和极端天气增多，地质学家预计，降雨量增加可能会加剧塌陷坑的形成，也会导致旧矿井、下水道、排水沟和涵洞坍塌。

这一事件还凸显在城镇埋设基础设施方面面临的挑战。地质学家表示，这类塌陷最有可能出现在建筑密集区或道路下方，在具有类似地质条件和老化基础设施的地区也可能发生。因此在脆弱的建筑区，确保排水系统的完善也至关重要。

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